Nike выпустил второй фильм из серии «Just Do It» под названием «Dream Crazy»

Он представляет собой коллекцию историй, которые рассказывают не только о легендарных атлетах, но и о тех, кто ими станет.

В фильме приняли участие всемирно известные спортсмены — Леброн Джеймс Серена Уильямс , Оделл Бекхэм-младший и Элиуд Кипчоге, а также 29-летний баскетбольный феномен Меган Бланк — спортсменка, которая выиграла золото на Паралимпиаде в Рио в 2016 году; Исайя Бёрд, который родился без ног и к 10 годам стал одним из лучших в своей борцовской команде; Чарли Джабали — троеборец, который полностью изменил свою жизнь, сбросил 55 килограммов, стал веганом и остановил процесс роста мозговой опухоли, которая мучила его всю жизнь; Мичигандер Алисия Вулкотт, которая одновременно была полузащитником в школьной футбольной команде и стала королевой выпускного бала.

Также в фильме представлены начинающие атлеты и мировые звезды: канадский футболист Алфонсо Дэвис; гавайский серфер Кайа Лени; американские скейтбордисты Лейси Бейкер и Нийя Хьюстон; немецкая женщина-боксер Зеина Нассар и женская команда Соединенных Штатов по футболу.

Слоган «Dream Crazy», озвученный Колином Кэперником, мотивирует всех, у кого есть сумасшедшие мечты и цели, которые могут показаться недостижимыми.