Ещё
Nike выпустил второй фильм из серии «Just Do It» под названием «Dream Crazy»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

Nike выпустил второй фильм из серии «Just Do It» под названием «Dream Crazy» 

SPORT24.ru 22 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Он представляет собой коллекцию историй, которые рассказывают не только о легендарных атлетах, но и о тех, кто ими станет.
В фильме приняли участие всемирно известные спортсмены — Леброн Джеймс, Серена Уильямс, Оделл Бекхэм-младший и Элиуд Кипчоге, а также 29-летний баскетбольный феномен Меган Бланк — спортсменка, которая выиграла золото на Паралимпиаде в Рио в 2016 году; Исайя Бёрд, который родился без ног и к 10 годам стал одним из лучших в своей борцовской команде; Чарли Джабали — троеборец, который полностью изменил свою жизнь, сбросил 55 килограммов, стал веганом и остановил процесс роста мозговой опухоли, которая мучила его всю жизнь; Мичигандер Алисия Вулкотт, которая одновременно была полузащитником в школьной футбольной команде и стала королевой выпускного бала.
Также в фильме представлены начинающие атлеты и мировые звезды: канадский футболист Алфонсо Дэвис; гавайский серфер Кайа Лени; американские скейтбордисты Лейси Бейкер и Нийя Хьюстон; немецкая женщина-боксер Зеина Нассар и женская команда Соединенных Штатов по футболу.
Слоган «Dream Crazy», озвученный Колином Кэперником, мотивирует всех, у кого есть сумасшедшие мечты и цели, которые могут показаться недостижимыми.
SPORT24.ru: последние новости
Сегодня покажут фильм о капитане погибшего «Локомотива». Это реквием по Ткаченко Биатлонист Шипулин снялся в передаче на ТНТ Робби Уильямс не споет Party Like A Russian на открытии ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение