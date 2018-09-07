В самарском драмтеатре обсудили театральную программу нового сезона 

В преддверии нового сезона. Самарский академический театр драмы имени Горького открывает двери для зрителей. Творческие планы актёры обсудили сегодня на общем собрании труппы вместе с главным режиссёром Валерием Гришко. В пятницу, 21 сентября, на большой сцене — постановка «Старый дом». А уже в воскресенье, 23 числа, уличная драма «Роковая ошибка» — премьерный спектакль прошлого сезона — по повести Михаила Рощина. А в ноябре театралов порадуют исторической пьесой «Лев зимой». В главных ролях — народный артист России Владимир Борисов. Ещё один новый спектакль запланирован на декабрь этого года — «Барышня-крестьянка». Его ставит хореограф и режиссёр Сергей Грицай, известный самарской публике по «золотомасочному» спектаклю «История лошади».