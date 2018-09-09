Сцены из известных фильмов сравнили с картинами

Британский писатель и режиссер Вугар Эфенди ищет сходство в работах художников и кинорежиссеров. 23-летний юноша однозначно видел много фильмов. Как он сам говорит, некоторые из них он смотрел не один раз. Вугар обратил внимание, что многие известные фильмы повторяют классические картины. После тщательного сравнения режиссер собрал трехсерийное видео, которое назвал "Кино встречается с искусством" (Feelm Meets Art). В двухминутную подборку вошли сцены около двух десятков фильмов, в их числе — " Метрополис" Фрица Ланга, "Королевство полной Луны" Уэса Андерсона, "Шоу Трумана" Питера Уира, "Воображариум доктора Парнаса" Терри Гиллиама, "Фрида" Джули Теймор , "Возвращение" Андрея Звягинцева

Конечно, не все кадры копируют картины, однако после просмотра ролика становится очевидно, что создатели вдохновлялись искусством. Работа Вугара очень важна, говорят критики. Она подчеркивает неоспоримую связь между различными формами искусства.