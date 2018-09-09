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Сцены из известных фильмов сравнили с картинами
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Сцены из известных фильмов сравнили с картинами 

Рамблер 6 часов назад
Британский режиссер Вугар Эфенди ищет сходство в работах художников и кинорежиссеров.
1/19  Шоу Трумана (1998) / Рене Магритт "Архитектура при свете луны"
Фото:
2/19  Ветчина, ветчина (1992) / Франсиско Гойя "Поединок на дубинах"
Фото:
3/19  Врождённый порок (2014) / Леонардо да Винчи "Тайная вечеря"
Фото:
4/19  Аламо (1960) / Джон Сингер Сарджент "Эль Халео"
Фото:
5/19  Приключения барона Мюнхгаузена (1988) / Сандро Боттичелли "Рождение Венеры"
Фото:
6/19  О Шмидте (2002) / Жак-Луи Давид "Смерть Марата"
Фото:
7/19  Метрополис (1927) / Питер Брейгель Старший "Вавилонская башня"
Фото:
8/19  Клетка (2000) / Одд Недрум "Рассвет"
Фото:
9/19  Барри Линдон (1975) / Джон Констебл "Малверн-холл"
Фото:
10/19  Мария-Антуанетта (2006) / Жак Луи Давид "Бонапарт на перевале Сен-Бернар"
Фото:
11/19  Воображариум доктора Парнаса (2009) / Грант Вуд "Молодая кукуруза"
Фото:
12/19  Фрида (2002) / Фрида Кало "Фрида и Диего Ривера"
Фото:
13/19  Пикник у Висячей скалы (1975) / Уильям Форд "Пикник у Висячей скалы"
Фото:
14/19  Кабаре (1972) / Отто Дикс "Портрет журналистки Сильвии фон Харден"
Фото:
15/19  Капитан Алатристе (2006) / Диего Веласкес "Сдача Бреды"
Фото:
16/19  Возвращение (2003) / Андреа Мантенья "Мёртвый Христос"
Фото:
17/19  Страсть (1982) / Жан Огюст Доминик Энгр "Малая купальщица, интерьер гарема"
Фото:
18/19  Меланхолия (2011) / Джон Эверетт Милле "Офелия"
Фото:
19/19  Жажда жизни (1956) / Винсент ван Гог "Ночное кафе"
Фото:
Британский писатель и режиссер Вугар Эфенди ищет сходство в работах художников и кинорежиссеров. 23-летний юноша однозначно видел много фильмов. Как он сам говорит, некоторые из них он смотрел не один раз. Вугар обратил внимание, что многие известные фильмы повторяют классические картины. После тщательного сравнения режиссер собрал трехсерийное видео, которое назвал "Кино встречается с искусством" (Feelm Meets Art). В двухминутную подборку вошли сцены около двух десятков фильмов, в их числе — " Метрополис" Фрица Ланга, "Королевство полной Луны" Уэса Андерсона, "Шоу Трумана" Питера Уира, "Воображариум доктора Парнаса" Терри Гиллиама, "Фрида" Джули Теймор, "Возвращение" Андрея Звягинцева.
Конечно, не все кадры копируют картины, однако после просмотра ролика становится очевидно, что создатели вдохновлялись искусством. Работа Вугара очень важна, говорят критики. Она подчеркивает неоспоримую связь между различными формами искусства.
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