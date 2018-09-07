Военный фильм «Сталинград» покажут на Дмитровке

У торгово-развлекательного центра «XL», который расположен на Дмитровском шоссе, 8 сентября, покажут военную драму «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука

«Картина рассказывает об одном событии Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны — обороне стратегически важного дома. Действие разворачивается в ноябре 1942 года в оккупированном нацистскими войсками Сталинграде, где несколько советских солдат в полуразрушенном жилом доме держат оборонительные позиции на подступах к переправе», — сообщается на сайте сети кинотеатров «Москино».

Начало в 20.15. Гостей будут ждать по адресу Дмитровское шоссе, дом 98. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. (ео)