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Военный фильм «Сталинград» покажут на Дмитровке
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Военный фильм «Сталинград» покажут на Дмитровке 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 20 часов назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
У торгово-развлекательного центра «XL», который расположен на Дмитровском шоссе, 8 сентября, покажут военную драму «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука.
«Картина рассказывает об одном событии Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны — обороне стратегически важного дома. Действие разворачивается в ноябре 1942 года в оккупированном нацистскими войсками Сталинграде, где несколько советских солдат в полуразрушенном жилом доме держат оборонительные позиции на подступах к переправе», — сообщается на сайте сети кинотеатров «Москино».
Начало в 20.15. Гостей будут ждать по адресу Дмитровское шоссе, дом 98. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. (ео)
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