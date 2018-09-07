Чжан Имоу представил в Венеции свой последний фильм

Церемония вручени высокой награды, которой до китайского мастера удостаивались Такеси Китано и Аль Пачино, Аньес Варда и Сильвестр Сталлоне, состоялась в Большом зале Дворца кино в присутствии нескольких тысяч зрителей со всего мира.
Прежде Чжан Имоу уже дважды получал Золотого Венецианского льва. И на острове Лидо маэстро, знаменитого также первой постановкой в Пекине оперы Пуччини "Турандот", особенно любят.
Публика аплодисментами встретила историческую киноленту Чжан Имоу, посвященную войне феодальных группировок в Китае 3-го века до н. э. и изобилующую мастерски поставленными сценами боевых поединков.