Чжан Имоу представил в Венеции свой последний фильм «Тень»

Прежде Чжан Имоу уже дважды получал Золотого Венецианского льва. И на острове Лидо маэстро, знаменитого также первой постановкой в Пекине оперы Пуччини "Турандот", особенно любят.

Публика аплодисментами встретила историческую киноленту Чжан Имоу, посвященную войне феодальных группировок в Китае 3-го века до н. э. и изобилующую мастерски поставленными сценами боевых поединков.