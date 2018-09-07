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Чжан Имоу представил в Венеции свой последний фильм
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Чжан Имоу представил в Венеции свой последний фильм «Тень» 

Ревизор.ru 14 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Церемония вручени высокой награды, которой до китайского мастера удостаивались Такеси Китано и Аль Пачино, Аньес Варда и Сильвестр Сталлоне, состоялась в Большом зале Дворца кино в присутствии нескольких тысяч зрителей со всего мира.
Прежде Чжан Имоу уже дважды получал Золотого Венецианского льва. И на острове Лидо маэстро, знаменитого также первой постановкой в Пекине оперы Пуччини "Турандот", особенно любят.
Публика аплодисментами встретила историческую киноленту Чжан Имоу, посвященную войне феодальных группировок в Китае 3-го века до н. э. и изобилующую мастерски поставленными сценами боевых поединков.
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