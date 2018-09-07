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Фотовыставка «Игла за кадром. Откровение деталей» в галерее «Окно»
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Фотовыставка «Игла за кадром. Откровение деталей» в галерее «Окно» 

Собака.ru 20 часов назад
Фото: Собака.ru
16 сентября исполняется 30 лет со дня премьеры фильма Рашида Нугманова — «Игла», в главной роли которого снялся легендарный Виктор Цой.
С именем рок-музыканта, поэта, композитора и актёра связана целая эпоха. А фильм «Игла» стал первым откровением и флагманом на пути поиска своей персональной свободы для молодежи 80-90-х. В фильме так же снимались Петр Мамонов, Александр Баширов и Марина Смирнова. Саундтреки к фильму в исполнении группы «Кино» звучали из каждого окна, а «Группу крови» пели во всех дворах.
К юбилейной дате выхода Галерея современного искусства «ОКНО» Казанской Ратуши подготовила выставку фотографий, снятых во время съемок фильма. Закулисье, отображенное в 26 работах погрузит в атмосферу тех лет, прорывных, сильных и решительных.
На открытие придете режиссер картины Рашид Нугманов, для которого это был дипломный фильм, снятый на государственной киностудии, что само по себе было беспрецедентно. Откровенные рассказы создателей фильма о главном герое-романтике, яркие детали моментов, запечатленных на фотографиях и автограф сессия, сопровождающиеся кадрами из фильма и живым исполнением песен Цоя — это основная идея открытия выставки, которая будет работать до 12 октября.
Кроме встречи с Рашидом Нугмановым, зрители станут свидетелями спектакля «Цой» от актера «Молодежного театра на Булаке» и солиста группы «Последний герой» Решата Эргашева.
Фотовыставка «Игла за кадром. Откровение деталей».
Место: Казанская Ратуша, галерея «ОКНО».
Открытие — 12 сентября в 18.00.
Время работы: с 10 до 18.00, кроме понедельников.
Телефон для справок: 238-3857
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