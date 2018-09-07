Фотовыставка «Игла за кадром. Откровение деталей» в галерее «Окно»

16 сентября исполняется 30 лет со дня премьеры фильма Рашида Нугманова — «Игла», в главной роли которого снялся легендарный Виктор Цой

Александр Баширов и С именем рок-музыканта, поэта, композитора и актёра связана целая эпоха. А фильм «Игла» стал первым откровением и флагманом на пути поиска своей персональной свободы для молодежи 80-90-х. В фильме так же снимались Петр Мамонов Марина Смирнова . Саундтреки к фильму в исполнении группы «Кино» звучали из каждого окна, а «Группу крови» пели во всех дворах.

К юбилейной дате выхода Галерея современного искусства «ОКНО» Казанской Ратуши подготовила выставку фотографий, снятых во время съемок фильма. Закулисье, отображенное в 26 работах погрузит в атмосферу тех лет, прорывных, сильных и решительных.

На открытие придете режиссер картины Рашид Нугманов, для которого это был дипломный фильм, снятый на государственной киностудии, что само по себе было беспрецедентно. Откровенные рассказы создателей фильма о главном герое-романтике, яркие детали моментов, запечатленных на фотографиях и автограф сессия, сопровождающиеся кадрами из фильма и живым исполнением песен Цоя — это основная идея открытия выставки, которая будет работать до 12 октября.

Кроме встречи с Рашидом Нугмановым, зрители станут свидетелями спектакля «Цой» от актера «Молодежного театра на Булаке» и солиста группы «Последний герой» Решата Эргашева.

Фотовыставка «Игла за кадром. Откровение деталей».

Место: Казанская Ратуша, галерея «ОКНО».

Открытие — 12 сентября в 18.00.

Время работы: с 10 до 18.00, кроме понедельников.

Телефон для справок: 238-3857