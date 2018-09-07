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Кейт Бланшетт представила «Дом с часами на стене» на премьере в Лондоне
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Кейт Бланшетт представила «Дом с часами на стене» на премьере в Лондоне 

Попкорн News 20 часов назад
Фото: Попкорн News
До появления «Дома с часами на стене» в кинотеатрах остается еще почти месяц, но традиционный пресс-тур в поддержку картины уже начался — с мировой премьеры в Лондоне, украшением которой стала, конечно же, главная звезда фильма, Кейт Бланшетт.
«Дом с часами на стене» расскажет о мальчике по имени Льюис, который перебирается к своему единственному родственнику — дяде Джонатану. И жизнь Льюиса меняется в корне — потому что его дядя и его сосед настоящие колдуны. Они творят чародейства и занимаются поисками спрятанных в доме часов, чье тиканье отсчитывает время до конца света. Теперь Льюису нужно постичь все загадки дома — хранителя времени и спасти мир от гибели.
Смотрим трейлер:
В кинотеатрах «Дом с часами на стене» стартует 4 октября.
попкорнnews
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