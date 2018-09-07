Организаторы «Оскар» отказались от новой номинации в 2019 году

Академия кинематографических искусств и наук США не будет вручать «Оскар» за лучший популярный фильм в 2019 году. Эта номинация должна была стать новой, сейчас ее введение находится на стадии обсуждения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Академия признает, что учреждение любой новой награды на девятом месяце текущего года создает сложности для фильмов, уже вышедших в прокат», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того неоднозначную реакцию общества вызвало решение вручать приз популярным картинам. Эту позицию также предстоит обсуждать.

91-я церемония «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. В прямом эфире вещание займет ровно три часа вместе с рекламой. Во время ее показа в зале будут продолжать вручать награды, не прерываясь.