На НТВ появится Пустыня

Телеканал НТВ приступил к съемкам новой четырехсерийной остросюжетной картины «Пустыня», главную роль в которой исполнит российский актер театра и кино Павел Трубинер

Главному разведывательному управлению становится известно, что полевой командир Масуд планирует масштабный теракт, сравнимый или даже превосходящий атаку 11 сентября. ГРУ внедряет к Масуду подполковника Николая Крылова — сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Задача Николая, в насколько это возможно «доверительном» разговоре, понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте. Крылов узнает, что механизм запущен, счет идет на часы, замаскированный пункт, способный нанести удар, существует. Самое страшное в том, что теракт может быть осуществлен даже без участия Масуда. Николай принимает решение: он помогает бежать террористу и исчезает вместе с ним.

— Мне всегда нравились роли военных. В этом фильме роль Николая неоднозначная, сложная, с массой всяческих перипетий, связанных с тем, что касается жизни и смерти. Это очень интересная история, которая покажет зрителю некоторые моменты нашей непростой сегодняшней жизни, в которых настоящие русские офицеры охраняют свою страну и, собственно, всех нас, — рассказал Павел Трубинер.