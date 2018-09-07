Ещё
На НТВ появится Пустыня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

На НТВ появится Пустыня 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Телеканал НТВ приступил к съемкам новой четырехсерийной остросюжетной картины «Пустыня», главную роль в которой исполнит российский актер театра и кино Павел Трубинер.
Главному разведывательному управлению становится известно, что полевой командир Масуд планирует масштабный теракт, сравнимый или даже превосходящий атаку 11 сентября. ГРУ внедряет к Масуду подполковника Николая Крылова — сокурсника и близкого друга по Рязанскому училищу ВДВ. Задача Николая, в насколько это возможно «доверительном» разговоре, понять, соответствует ли действительности информация о готовящемся теракте. Крылов узнает, что механизм запущен, счет идет на часы, замаскированный пункт, способный нанести удар, существует. Самое страшное в том, что теракт может быть осуществлен даже без участия Масуда. Николай принимает решение: он помогает бежать террористу и исчезает вместе с ним.
— Мне всегда нравились роли военных. В этом фильме роль Николая неоднозначная, сложная, с массой всяческих перипетий, связанных с тем, что касается жизни и смерти. Это очень интересная история, которая покажет зрителю некоторые моменты нашей непростой сегодняшней жизни, в которых настоящие русские офицеры охраняют свою страну и, собственно, всех нас, — рассказал Павел Трубинер.
Вечерняя Москва: последние новости
«Гоголь. Страшная месть» стартовал в прокате с рекорда Страх и трепет: почему мы любим смотреть ужасы Виновницей алкоголизма Бена Аффлека назвали его возлюбленную
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале1
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение