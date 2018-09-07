Венеция во власти «Акварелы»

Документальный и видовой фильм мастера, который ровно 30 лет тому назад чрезвычайно успешно вошел в историю кинематографа с картиной «Лосев» (посвященной великому филсософу и тайному монаху), посвящён пожалуй самой актуальной для Венеции теме — «водичке», как называл её Иосиф Бродский

Жизнь воды — от Байкала до Гренландии, снятая самим Косаковским и американским оператором Беном Берхардом, была представлена ошеломленной публике на специальном киноэкране, приспособленном для демонстрации суперновинки, перед которой меркнет 7 и даже 10 D.

Открытие русского режиссера уже назвали «сверхизображением». Впрочем, то же самое можно, наверное, сказать и про звук в фильме. Во всяком случае, когда обрушивался айсберг или набегали ревущие волны, пол в кинозале основательно содрогался.