Ещё
Евросоюз, как минимум на треть, укоротит европейские амбиции кинотеатров IVI, TVzavr и Start
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет

Евросоюз, как минимум на треть, укоротит европейские амбиции кинотеатров IVI, TVzavr и Start 

Ruvod.com 19 часов назад
Фото: Ruvod.com
Глава глава профильного департамента Еврокомиссии Роберто Виола рассказал, что в декабре ЕС потребует от Netflix, Amazon и других иностранных видеосервисов купить в свои библиотеки не менее 30% местных европейских фильмов.
Как уточнил Variety: «Нам просто нужно провести голосование, но это простая формальность», — сказал Виола. Чиновник уточнил, что отдельные страны смогут поднять квоту на местное кино до 40% от всей библиотеки интернет-кинотеатра. Виола считает, что американский Netflix и так близок к европейской квоте в 30%, хотя регулятор пока и не выдвинул никаких формальных требований.
Предположительно очень далеки от соблюдения будущих норм ЕС отечественные интернет-кинотеатры, которые вышли в Европу год или два назад.
В 2016-м в Евросоюз вышел российский кинотеатр ivi — он ориентировался на русскоязычную аудиторию, в частности на «французской» витрине не было фильмов на французском языке и их размещение не планировалось, однако кинотеатр составил библиотеку из тысяч «советских и российских» фильмов и мультфильмов.
Спустя два месяца похожий проект, при участии госкомпании «Роскино», запустил конкурирующий кинотеатр Tvzavr. Библиотека «Русского кино» стала бесплатно доступна в России, и по моделям «подписка», «покупка/аренда» — за пределами страны. Спустя 5 месяцев предложением Tvzavr воспользовались 3 млн человек. Из них 10,6% это жители Латвии, 8,11% ФРГ, 5,45% Эстонии, 3,92% Польши, 2,65% и 2,43% жили в таких странах ЕС как Италия и Чехия соответственно.
Представитель ivi от публичной оценки европейских квот на кино отказался. За время подготовки материала комментарий от кинотеатра Tvzavr получить не удалось.
Около года назад под руководством Егора Яковлева запустился нишевый кинотеатр Start. В его библиотеке вообще нет зарубежного контента, в частности снятого в Евросоюзе. Яковлев рассказывал, что хотя Start и работает в России, прежде всего проект ориентирован на русскоязычных зрителей, проживающих за рубежом, которым предлагаются фильмы и сериалы отечественного производства.
ИСТОЧНИК: Roem
Ruvod.com: последние новости
«Первые» с Шоном Пенном в Амедиатеке 15 сентября Сложное кино: студия Lateral Summer делает фильмы в передовых форматах Премьера на ShowJet: сериал «Ватага»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?7
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале
Дикие телешоу, которыми славится Япония12
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение