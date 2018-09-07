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Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
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Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу 

Газета.Ru + ещё 8 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Раиса Рязанова была доставлена в больницу с инфицированной раной кисти, передает "Рен ТВ" со ссылкой на собственный источник.
Как сообщается, это произошло еще несколько дней назад. Артистке пришлось сделать прививку от столбняка, после чего ее отпустили домой.
Раиса Ивановна Рязанова родилась 31 октября 1944 года, в кино снимается с 1969 года, когда окончила ГИТИС. Народная артистка России, лауреат Госпремии СССР за роль Антонины в фильме «Москва слезам не верит». С 2005 года играет в Московском театре-студия под руководством Олега Табакова — «Табакерке».
В последние годы активно снимается в телесериалах, знакома телезрителю по проектам «Требуется няня», «Не родись красивой» и др.
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