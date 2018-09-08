Мистика по-русски: загадочные истории со съемок

Съемки художественных фильмов — дело не только очень интересное, но часто и очень опасное. Сейчас мы говорим не о сложных трюков, которые делают профессиональные каскадеры, а о событиях, объяснения которым никто найти не может. Мистика, не иначе!

Лидером среди картин, при работе над которыми произошло больше всего загадочных происшествий, безусловно, является "Мастер и Маргарита". Но есть и другие фильмы, на съемках которых без мистики точно не обошлось.

"Высоцкий. Спасибо, что живой"

Съемки фильма об одном из самых известных русских артистов проходили во время ужасной жары. Температура воздуха в павильонах, где работали актеры, поднималась порой до отметки 50 градусов по Цельсию. Исполнители главных ролей просто изнывали от жары. Не выдерживала шуток природы и аппаратура: один из осветительных приборов в какой-то момент просто взорвался, чудом никого не покалечив. Дубль, который снимали в этот момент, кстати, оказался неудачным.

Члены съемочной группы шутили, что это сам Высоцкий подсказал режиссеру и оператору, что сцену нужно переснять.

Второй момент, связанный с мистикой, произошел 25 июля: именно на этот день, в силу разных обстоятельств, была перенесена съемка сцены смерти Высоцкого. И лишь потом члены съемочной группы поняли, что именно 25 июля 1980 года сам артист и скончался.

Сериал "Вангелия"

Создатели телефильма столкнулись с проблемами еще на этапе подбора актеров. Все по каким-то причинам отказывались от участия в проекте о жизни болгарской ясновидящей. Режиссер Сергей Барчуков видел в роли Ванги Инну Чурикову , и она даже дала согласие на участие в съемках. Но сыграть в фильме актриса так и не смогла: буквально накануне подписания контракта Чурикова сломала обе руки.

Чурикову заменила на съемочной площадке Елена Яковлева , которой пришлось накладывать на лицо очень сложный грим, который делал актрису практически неузнаваемой. Это чуть не сделало актрису практически инвалидом. Химический состав грима испортил кожу Яковлевой, пластические хирурги, которым удалось исправить ситуацию, утверждали, что актрису спасло лишь чудо.

Странная история произошла и с самим режиссером сериала.

Перед запуском работы над фильмом Барчуков спешил на встречу, на которой планировал обсудить детали проекта. Внезапно он оступился и упал на рельсы, по которым двигался с огромной скоростью поезд. Буквально за несколько секунд до возможной трагедии режиссер успел отскочить в сторону. Барчуков рассказывал, что не понимает, как оказался на путях: его будто что-то толкнуло в спину. Нужно ли упоминать, что поблизости не было никого?

"Вий" и "Вий 3D"

О съемках первого фильма по произведению Гоголя ходят легенды. Известно, что Наталья Варлей , исполнившая роль панночки, чуть не погибла во время съемок с летающим гробом. Актриса чудом осталась жива и не покалечилась. Но после съемок в «Вие» востребованная актриса очень долго не могла найти работу. Режиссеры, до этого момента наперебой приглашавшие ее в свои проекты, отчего-то не хотели снимать Варлей в своих картинах. Кроме того, актриса тяжело заболела. Не иначе, Гоголь постарался.

Не обошли стороной мистические события и новую версию «Вия», вышедшую на экраны в 2014 году. Начнем с того, что в замке, где шли съемки и жили актеры, всех не покидало странное ощущение чужого присутствия. Нина Русланова вообще отказалась там жить, признавшись потом, что ей мерещились привидения и слышались голоса.

Странное происшествие произошло и с исполнителем роли монстра Игорем Жижикиным. Надев в первый раз костюм чудовища, актер, о выносливости которого ходят легенды, внезапно потерял сознание. Жижикина долго откачивали.

"Ночной дозор"

Героев, воплощающих на экране «темную сторону», отказывались играть многие артисты. Так, роль колдуньи режиссер предлагал Зинаиде Шарко и Лие Ахеджаковой, но обе отказались, испугавшись мести «темных сил». Римма Маркова оказалась не такой суеверной и приняла приглашение. Но сразу после съемок тяжело заболела воспалением легких.