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Режиссёр подготовил свержение Трампа 

News.ru 18 часов назад
Создатель фильма «Фаренгейт 11/9» Майкл Мур пообещал, что премьера его фильма будет «началом конца» для действующего президента США. Показ фильма 21 сентября 2018 года станет поворотным пунктом и изменит судьбу Штатов, верит режиссёр.
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