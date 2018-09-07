Коротко: от байопика Толстого до послесловия о Цое и Науменко

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С 6 сентября

«После Лета»

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Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Сыгравший в картине Скептика Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.

С 6 сентября

Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2 Смотреть трейлер

В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона.

С 6 сентября «Клуб „Школа“» / Public Schooled

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Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто о взрослении талантливого Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.

С 6 сентября Фильм «Темные отражения» / The Darkest Minds

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Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями.

С 6 сентября Фильм «Кин» / Kin Смотреть трейлер

Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик с Зои Кравиц и Джеймса Франко о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие.

С 6 сентября