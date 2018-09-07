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Коротко: от байопика Толстого до послесловия о Цое и Науменко
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Коротко: от байопика Толстого до послесловия о Цое и Науменко 

Собака.ru 17 часов назад
Фото: Собака.ru
Самый важный фильм года «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, документальный фильм Кирилла Серебренникова о его же «Лете» и фантастический боевик с Джеймсом Франко — что посмотреть в кино на выходных. «История одного назначения»
Смотреть трейлер
Картина Авдотьи Смирновой о счастливой по-своему семье Льва Толстого (Евгений Харитонов) и Софьи Андреевны (Ирина Горбачева) основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата.
С 6 сентября
«После Лета»
Смотреть трейлер
Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Сыгравший в картине Скептика Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.
С 6 сентября
Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2  Смотреть трейлер
В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона.
С 6 сентября «Клуб „Школа“» / Public Schooled
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Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто о взрослении талантливого Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.
С 6 сентября Фильм «Темные отражения» / The Darkest Minds
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Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями.
С 6 сентября Фильм «Кин» / Kin  Смотреть трейлер
Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик с Зои Кравиц и Джеймса Франко о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие.
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