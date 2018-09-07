Синефильская вечеринка отгремела в библиотеке на проспекте Мира

В библиотеке-медиацентре № 67, которая находится на Аргуновской улице, состоялась синефильская вечеринка. Она была приурочена к открытию киноклуба «Сюжет». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБС СВАО.

— В рамках вечеринки мы показали несколько фильмов: приключенческий «Космический рейс», а также короткометражки пионеров покорения киновселенной — Павла Клушанцева Жоржа Мельеса . А еще гости получили возможность посмотреть и обсудить первую русскую экранизацию фантастики — фильм «Аэлита», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что библиотека-медиацентр находится по адресу Аргуновская улица, дом 14, строение 2. (ис)