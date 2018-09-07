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Синефильская вечеринка отгремела в библиотеке на проспекте Мира
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Синефильская вечеринка отгремела в библиотеке на проспекте Мира 

Управа Останкинского района 17 часов назад
Фото: Управа Останкинского района
В библиотеке-медиацентре № 67, которая находится на Аргуновской улице, состоялась синефильская вечеринка. Она была приурочена к открытию киноклуба «Сюжет». Об этом сообщили в пресс-службе ЦБС СВАО.
— В рамках вечеринки мы показали несколько фильмов: приключенческий «Космический рейс», а также короткометражки пионеров покорения киновселенной — Павла Клушанцева и Жоржа Мельеса. А еще гости получили возможность посмотреть и обсудить первую русскую экранизацию фантастики — фильм «Аэлита», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, что библиотека-медиацентр находится по адресу Аргуновская улица, дом 14, строение 2. (ис)
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