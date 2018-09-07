Российские критики выбрали лучшие фильмы конкурсной программы Венецианского кинофестиваля

Жюри российских критиков, работавшее на Венецианском фестивале в рамках спецпроекта ТАСС , подвело в пятницу итоги. В рамках конкурсной программы фестиваля был отсмотрен 21 фильм.

В пятерку лидеров также вошли «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса (3.9/5, выходит в кинотеатрах РФ 31 января 2019 года) и «Рома» Альфонсо Куарона (3.9/5, выйдет на Netflix до конца 2018 года).

Аутсайдерами в рейтинге оказались: французский фильм «Близкие враги» (1.6/5), испанская картина «Обвиняемая» (1.8/5), итальянская кинолента «Революция на Капри» (2.6/5) и американская «Гора» (2.6/5).

75-й Венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Закроет смотр не вошедшая в конкурс биографическая лента «Тачка на миллион» (Driven) Ника Хэмма. В основе ее сюжета лежит история жизни американского автоконструктора Джона Делореана.