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Российские критики выбрали лучшие фильмы конкурсной программы Венецианского кинофестиваля
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Российские критики выбрали лучшие фильмы конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 

ТАСС 17 часов назад
Жюри российских критиков, работавшее на Венецианском фестивале в рамках спецпроекта ТАСС, подвело в пятницу итоги. В рамках конкурсной программы фестиваля был отсмотрен 21 фильм.
Первое место заняли сразу три картины со средней оценкой 4.0/5: вестерны «Баллада Бастера Скраггса» (реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн) и «Братья Систерс» (реж. Жак Одиар) и драма «Наше время» (реж. Карлос Рейгадас). «Братья Систерс» можно будет посмотреть в российском прокате с 11 октября, а фильм «Баллада Бастера Скраггса» должен появиться в онлайн-кинотеатре Netflix в ближайшие месяцы. «Наше время» пока не куплен для показа в РФ.
В пятерку лидеров также вошли «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса (3.9/5, выходит в кинотеатрах РФ 31 января 2019 года) и «Рома» Альфонсо Куарона (3.9/5, выйдет на Netflix до конца 2018 года).
Аутсайдерами в рейтинге оказались: французский фильм «Близкие враги» (1.6/5), испанская картина «Обвиняемая» (1.8/5), итальянская кинолента «Революция на Капри» (2.6/5) и американская «Гора» (2.6/5).
В состав жюри спецпроекта ТАСС вошли российские критики, в их числе Антон Долин, Андрей Плахов, Стас Тыркин, Петр Шепотинник и другие.
Жюри Венецианского фестиваля, в которое в 2018 году, помимо прочих, вошли актер Кристоф Вальц, актриса Наоми Уоттс и режиссер Гильермо дель Торо, назовет победителей на церемонии закрытия, которая пройдет вечером 8 сентября.
75-й Венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Закроет смотр не вошедшая в конкурс биографическая лента «Тачка на миллион» (Driven) Ника Хэмма. В основе ее сюжета лежит история жизни американского автоконструктора Джона Делореана.
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Последняя часть кинопроекта "Гоголь" собрала более 200 млн руб. в первый уик-энд проката Авдотья Смирнова, режиссер "Истории одного назначения": нашему обществу надо повзрослеть Фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения" выходит в российский прокат
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