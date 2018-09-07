Путеводитель по авангардному порно

Порно, как и вся адалт-индустрия, не только выходит из тени, но и развивается в сторону разнообразия и гендерного равноправия. Подтверждение тому — проект Pornhub «The Visionaries Directors' Club», в рамках которого артисты из разных сфер выступают режиссерами фильмов.

Цель проекта — пополнить порноиндустрию оригинальными картинами и привлечь на портал больше женской аудитории. На сегодняшний день вышло уже два фильма от рэп-исполнительниц Young M. A и Брук Кенди. Heroine решил подробнее рассказать о них, а также нашел еще несколько примеров безумного, красивого, концептуального порно.

Young M. A, «The Gift»

Рэп-исполнительница из Бруклина Young M. A — лесбиянка, и эта тема занимает большое место в ее творчестве. Ее фильм «Подарок» тоже о лесбийской любви. В картине снялись семь женщин. Главная героиня в свой день рождения заходит в шикарный особняк. Она бродит по дому, находя «рай» в разных комнатах. Стиль, роскошь, секс. Саундтреком к основным сценам фильма стали треки Young M. A.

Брук Кенди, «I Love You»

Брук Кенди выбрала темой своего фильма для Pornhub сексуальное освобождение. В порнографической квир-картине участвуют геи, лесбиянки и транссексуалы. Как заявила артистка:

Для меня было очень важно создать инклюзивный фильм, потому что сейчас подобного никто не делает.

Картина проникнута эстетикой греческих и римских мифов. Она объединила многих знаменитостей — мастера перфоманса, художника Мэтью Барни , любимого дизайнера Леди Гаги Чарли Ле Минду, создателя андеграундных фильмов о гомосексуалах Брюс Ла Брюса и других звезд. Как призналась Кенди, в работе над фильмом ее вдохновляли работы Мэтью Барни, а также культовые фильмы «Глубокая глотка» и «Священная гора».

Векс Эшли

Видео от Векс Эшли — совершенно необыкновенный эротический опыт. Тела переплетаются друг с другом, волнуются, словно дым, кожа становится молоком, искусанные губы, стоны, электромагнитные волны удовольствия. Момент перед оргазмом запечатлен в необыкновенно поэтичной простоте. Кадры наполнены жизнью и естественностью. Сама Эшли определяет свои работы как авангардную эротику. И именно такая эротика может научить тебя чему-то новому, показать другие грани секса, которые не присутствуют в обычном порно. Путешествие Эшли по порнографии не совсем обыкновенное: сначала она создавала искусство, потом фильмы. Будучи студенткой университета изобразительных искусств, Эшли всегда использовала свое тело в работах. После того, как она начала экспериментировать с видеозаписью, появилось желание пойти дальше — креативный проект, сочетающий порнографию с кинематографом. https://vimeo.com/137232907 В своем концептуальном подходе к искусству и сексу Эшли отдает должное образованию. Литература оказала сильное влияние на работы художницы, сама она отмечает в особенности Ролана Барта и Эмилию Платт. Эшли создает фильмы, полные аллегорий и метафор, глубоко символичные и интимные, призванные разрушить существующую стигму, связанную с сексом, наготой и сексуальностью.

Сильвия Лэйбиг, Inside Flesh

Работы Сильвии и студии Inside Flesh не похожи на обыкновенное порно с нелепыми сценами, вроде курьера с пиццей, получающего секс вместо оплаты, или женщины, испытывающей оргазм от одного только проникновения. Студия Inside Flesh снимает фильмы в совершенно другом стиле — концептуальном — с 2007 года. С первого взгляда невозможно назвать работы Inside Flesh порнографией, это искусство. Самые темные фантазии, на которые только способна человеческая психика, показаны метафорично и психоделично. Все происходящее выглядит невероятно красиво и сложно, словно фильм Девида Линча. Пугающий перформанс создает атмосферу дурного сна, сладкого своей извращенностью. И действительно, в фильме от Inside Flesh люди занимаются сексом со своими кошмарами или внутри них: пара двойняшек играет в античные игры, сидя в клетке, пара, закованная в цепи и с бандажем на лице, придается любви в голове посторонней женщины. Нужно отметить, что действие фильмов охватывает не только область концептуального искусства, но и моды, так как актеры одеты в изысканную кожу. https://vimeo.com/154066800 Место действия похоже на чистилище. Стоны заменены на саундтрек, балансирующий между гипнотизирующим и раздражающим. Inside Flesh настолько эстетически далеки от мира обыкновенной порнографии, что можно сказать, что это что-то большее, на ум приходит только концептуальное искусство. Но сама Сильвия не имеет ничего против слова «порно», по ее мнению, нет ничего дурного, чтобы называть так фильм, показывающий, как люди занимаются сексом.

Аэрон Браун, Касс МакКомб

Для музыканта Касса МакКомба и создателя фильмов Аэрона Брауна нет ничего слаще, чем дух Калифорнии 20 века. Для них Калифорния — по-прежнему земля свободы, вызова, протеста и инакомыслия. В своем эротическом фильме «Medusa’s Outhouse», который Браун снял на песню МакКомба, показан интимный мир, ощущаемый, словно квинтэссенция западного мира, это даже не порнографический жанр, это настроение. Долина Сан-Фернандо — оазис порноиндустрии, пригород, приветствующий кино для взрослых. Здесь нагота становится источником потенциальных инноваций. Новые имена, данные героям, способны скрыть их тайные желания и стереть их неоднозначное прошлое. Для Брауна раскрытие истинной сексуальности и попытка убежать от прошлого — основной смысл фильмов. Свобода, с которой его герои раскрывают секреты и показывают свое тело с целью развлечь других, призвана освободить разум от предрассудков и ярлыков, созданных за много лет. В фильмах Брауна люди имеют возможность раскрыть себя любым желанным для них способом. «Medusa’s Outhouse» — это история о людях с Запада, переключающихся между реальностью и фантазией. Актеры предстают в качестве своих же альтер эго. Новые имена, новые судьбы и истории. В начале каждый из них рассказывает немного о жизни в Калифорнии и о своих мечтах: кто-то с восторгом говорит о Голливуде, а кто-то разочарован современной медийной сферой. https://vimeo.com/178202873 Кажется, словно Калифорния — это крайнее место, в которое может приехать каждый человек, последняя станция поезда. Браун вдохновлен традициями старого мира, поэтому Калифорния для него — синоним мечтательности. Здесь он создает реальную историю, смешанную с фантазией, для реальных людей.