Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку в ослепительном платье 

Главной звездой кинофестиваля в Довиле стала, безусловно, Сара Джессика Паркер. Актриса прошла по красной дорожке в таком образе, которому завидовала бы сама Кэрри Брэдшоу.
фото: Daily Mail
Исполнительница главной роли в сериале «Секс в большом городе» прибыла на фестиваль, чтобы представить свой новый фильм «Синяя ночь», над которым она работала вместе с Фабьеном Константа.
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По такому случаю Паркер нарядилась по-королевски: она выглядела ослепительно в полуночно-синем (созвучно названию фильма) платье. Помимо цвета и сияния, наряд отличался изящным пояском, глубоким вырезом и кокетливым разрезом.
фото: Daily
Сара Джессика Паркер дополнила свой наряд… нет, не классической сумочкой, а рюкзаком из синего бархата. фото: Huffington Post
Неудивительно, что в этот вечер все головы были повернуты в сторону кинозвезды. Исключительно удачный образ в очередной раз доказал, что «Си Джи» Паркер не зря называют иконой стиля.
фото: Daily