Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку в ослепительном платье

Исполнительница главной роли в сериале «Секс в большом городе» прибыла на фестиваль, чтобы представить свой новый фильм «Синяя ночь», над которым она работала вместе с Фабьеном Константа.

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По такому случаю Паркер нарядилась по-королевски: она выглядела ослепительно в полуночно-синем (созвучно названию фильма) платье. Помимо цвета и сияния, наряд отличался изящным пояском, глубоким вырезом и кокетливым разрезом.

фото: Daily

Сара Джессика Паркер дополнила свой наряд… нет, не классической сумочкой, а рюкзаком из синего бархата. фото: Huffington Post

Неудивительно, что в этот вечер все головы были повернуты в сторону кинозвезды. Исключительно удачный образ в очередной раз доказал, что «Си Джи» Паркер не зря называют иконой стиля.

фото: Daily