Джеймса Бонда запланировали убить в сценарии новой части?

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Источники со съемочной площадки уверяют, что гибель главного героя должна была стать эффектным финалом. «Переговоры о том, как убить Бонда, шли постоянно, — уверяют они. — Столь неожиданный финал должен был создать интригу, выживет агент 007 или нет. И кроме того, позволить поклонникам эффектно попрощаться с Дэниелом Крейгом, который играет персонажа в последний раз». После этого франшизу, по задумке продюсеров, можно было перезагружать: другими словами, взять на роль Бонда нового актера — хоть Идриса Эльбу , о котором все только и говорят! Дэнни Бойл был категорически против такого финала, но, поняв, что разубедить Дэниела и Барбару у него не получится, покинул проект.

Премьера 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде все еще запланирована на 8 ноября 2019 года. Но если скандалы и дальше будут сопровождать съемочный процесс, фильм вряд ли доберется до проката в срок.

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