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Джеймса Бонда запланировали убить в сценарии новой части?
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Джеймса Бонда запланировали убить в сценарии новой части? 

Sunmag 14 часов назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Внезапный отказ Дэнни Бойла снимать 25-й фильм о суперагенте Джеймсе Бонде вызвал волну слухов. Говорят, основной причиной стали не разногласия режиссера с Дэниелом Крейгом по поводу того, кто исполнит роль главного антагониста. Режиссеру не понравилось, что исполнитель главной роли, заручившись поддержкой продюсера Барбары Брокколи, запланировал… убить агента 007.
Источники со съемочной площадки уверяют, что гибель главного героя должна была стать эффектным финалом. «Переговоры о том, как убить Бонда, шли постоянно, — уверяют они. — Столь неожиданный финал должен был создать интригу, выживет агент 007 или нет. И кроме того, позволить поклонникам эффектно попрощаться с Дэниелом Крейгом, который играет персонажа в последний раз». После этого франшизу, по задумке продюсеров, можно было перезагружать: другими словами, взять на роль Бонда нового актера — хоть Идриса Эльбу, о котором все только и говорят! Дэнни Бойл был категорически против такого финала, но, поняв, что разубедить Дэниела и Барбару у него не получится, покинул проект.
Премьера 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде все еще запланирована на 8 ноября 2019 года. Но если скандалы и дальше будут сопровождать съемочный процесс, фильм вряд ли доберется до проката в срок.
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