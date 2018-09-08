Свадебный переполох, история ковбоя-неудачника и другие киноновинки недели

Passion.ru представляет самые интересные кинопремьеры, которые вам точно не захочется пропустить.

«Счастья! Здоровья!»

На экранах с 13 сентября

Три влюбленные пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы. Но выясняется, что для Рината и Гузели свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть дорогую скрипку, для отца Артура важнее всего, чтобы свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть скелет в шкафу — ее «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы. Зато гости отрываются от души. Тосты и конкурсы, песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?! Три свадьбы, три пары — такие разные, такие непохожие. Но любовь объединяет, а гости от души желают: «Счастья! Здоровья!»

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«Девица»

На экранах с 13 сентября

Вестерн-комедия братьев Зеллнер (авторов «Кумико — охотница за сокровищами») с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковска (что уже само по себе смешно). Паттинсон играет Сэмюэла, который колесит по всему западному побережью США в поисках возлюбленной с, конечно же, неслучайным именем Пенелопа (собственно, Васиковска). Поэтический парафраз «Горячих седел» с феминистским твистом — фильм начинается как одно кино, а затем становится чем-то другим. В картине — участнике «Сандэнса» и Берлинале в качестве приятного бонуса присутствует маленький пони по кличке Баттерскот.

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«Временные трудности»

На экранах с 13 сентября

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«Багровая мята»

На экранах с 13 сентября

Когда система закрывает глаза на убийство семьи Райли Норт (в исполнении Дженнифер Гарнер ), она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть — это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.

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Фото: Shutterstock

Видео: Youtube.com / Central Partnership, HD Трейлеры, Megogo Distribution