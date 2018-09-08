Западные зрители — о советских и российских военных фильмах

В России принято (по крайней мере до недавних пор) делиться своими впечатлениями о фильмах и ставить им оценки на «Кинопоиске». Западные зрители делают то же самое на Internet Movie Database (IMDb). Мы не станем комментировать их отзывы. Просто оставим это здесь.

1. «Летят журавли», 1957

Рейтинг на IMDb: 8,2 «Если вы думаете, что уже видели хорошую операторскую работу, то эта картина вас поразит. На минуточку, фильм был снят в 1957 году, но технически на Западе мы увидели подобное гораздо позже, может быть, 20 лет спустя. Эмоции на протяжении просмотра колеблются, но в итоге ты получаешь абсолютное наслаждение от шедевра. У русских режиссеров есть нечто общее: очень низкие бюджеты, хорошие актеры и ощутимое удовольствие, которое они получают, творя искусство. Они могут создать больше великих фильмов, чем весь западный мир, вместе взятый. Я не большой поклонник России и ненавижу все связанное с коммунизмом, но кино в этой части света вызывает эмоции, которые сложно описать».

Пользователь: VDG, Канада.

2. «Они сражались за Родину», 1975

Рейтинг на IMDb: 8,2 «Во время просмотра у меня сложилось ощущение, что на войне был целый мир. Те солдаты где-то в России были лишь маленькой частью большого мирового конфликта. Многие жалуются на актерскую игру в российском кино. К «Они сражались за Родину» это не относится. Там все очень естественно. Боль кажется настоящей, видно пот. Я не могу представить других актеров на этом же месте. Сергей Бондарчук также снимается в фильме и доказывает, что он может не только создавать кино, но и играть в нем».

Пользователь: D_VD_B, Нидерланды.

«В фильме Бондарчука о Второй мировой войне стоит отметить превосходный сюжет (как всегда) и отшлифованную пиротехническую составляющую. В двух ключевых батальных сценах есть много классных взрывов и даже макет немецкого «Панцера», но мало драмы и реализма. Немецкие солдаты не кажутся мотивированными. Первый бой очень разочаровывает в этом смысле — когда немецкие танки легко взрываются от одного выстрела советской артиллерии, а сами немцы быстро отступают. В то же время среди российских борцов за свободу потерь нет.

Кроме того, одна из камер, использованных в баталиях, снимает через одну из самых заляпанных линз, что я когда-либо видел в крупнобюджетных фильмах. Это очень отвлекает и портит впечатление. Что там вообще случилось?»

Пользователь: MICHAEL A. MARTINEZ, США.

3. «Иди и смотри», 1985 год Рейтинг на IMDb: 8,3 «Самый лучший и реалистичный военный фильм, который я когда-либо видел, и, возможно, лучший фильм, который я видел вообще. Оказывается, 99% времени, которое я проводил за просмотром кино раньше, было потрачено впустую. Мало что повлияло на меня настолько сильно. Никаких особых спецэффектов, низкий бюджет, никаких героев и их подвигов. Я уверен, что режиссер запечатлел настоящую войну — в отличие от Спилберга и Копполы, он застал Вторую мировую и ужасающую осаду Сталинграда, к тому же провел много месяцев, изучая бойни в Белоруссии, одну из которых он описывает в фильме. Я нахожу эту картину депрессивной и опустошающей, но безумно хочу посмотреть еще раз».

Пользователь: SELLERY, Лондон.

«Впервые я увидел этот фильм пару лет назад. Тогда я не знал, что и подумать. Саундтрек на DVD был немного тяжелым, а актерская игра — странной. Тем не менее фильм оказал на меня такое влияние, какое не оказали многие другие, — я понял это со временем. Он по-настоящему озадачивает. Как-то ночью я писал рецензию на последнюю документальную работу Эррола Морриса «Туман войны» и обнаружил, что думаю лишь об «Иди и смотри». Я решил, что нужно пересмотреть его немедленно. Уже за полночь я побежал за ним в прокат и затем посмотрел трижды за неделю. Фильм прилип ко мне; он тревожил меня, потому что это шедевр.

Конечно, «Иди и смотри» снимался не без влияния советской пропаганды, но ты не думаешь о ней, потому что фильм настолько качественно сделан, что зрелище поглощает и сводит с ума. Ужасно видеть, как жестоки могут быть люди на войне».

Пользователь: MACAINDRAIS, Канада.

4. «Семнадцать мгновений весны», 1973 год Рейтинг на IMDb: 9,1 «Фантастическое произведение — очень увлекательное, с отличной актерской игрой и режиссурой, тонкими диалогами. Хороший пример того, как формат мини-сериала может адаптировать к экрану историю романного масштаба. Легко понять, почему сериал до сих пор считается каноническим в России.

Технически это пропаганда: сериал был специально заказан советским правительством, чтобы привлечь внимание молодежи к разведчикам. Видимо, привлек. Но на самом деле «Семнадцать мгновений» работают в прямо противоположном направлении. Вместо того чтобы делать понятия черно-белыми, сериал все усложняет — заостряет внимание на непростых решениях героев и вдыхает в немцев большую человечность, чем та, которой они обладали».

Пользователь: HTE-TRASME, США.

«”Семнадцать мгновений весны” — это советский сериал, основанный на одноименном романе Юлиана Семенова . Он немедленно стал популярным в Советском Союзе, во время первого показа улицы городов пустели. Он привлекал большую аудиторию, чем хоккейные матчи и криминальные сводки. Леонид Брежнев стал преданным фанатом сериала, а Штирлиц — советским Джеймсом Бондом ».

Пользователь: NICKDEWHURST, Великобритания.

5. «Сталинград», 2013

Рейтинг на IMDb: 5,6 «У меня были высокие ожидания, ведь русские сделали несколько хороших военных картин: «Белый тигр», «Брестская крепость», «9 рота». Смелые, реалистичные, хорошо снятые, отлично сыгранные. К сожалению, «Сталинград» — другой случай. Актеры играют фальшиво, сюжет дерьмовый, все сказано настолько в лоб, будто ты смотришь нацистскую или советскую пропаганду 30-х годов (или американскую пропаганду 40-х — тоже отвратительную). Одно слово об этом фильме: пропаганда. «Брестская крепость» тоже была пропагандистским фильмом, однако все-таки хорошим».

Пользователь: MIRCEAVALCEA, Румыния.

«Почему почти каждая сцена в этом фильме замедленная? Один этот прием напрягает так сильно, что, что бы они там ни делали на экране, положения дел не спасти. Замедленную съемку обычно используют, чтобы подчеркнуть ключевые сцены, а не завалить ими весь фильм.

Сценарий и диалоги абсолютно отвратительны. Кто вообще разговаривает этими пропагандистскими словечками? Кроме того, персонажи раскрыты так скверно, что я даже не запомнил их имена. Какие-то жалкие карикатуры без намека на что-либо человеческое, совершающие действия за рамками логики. Неужели русский врач действительно рассказывал историю самой кровавой битвы в истории какой-то группе немецких девочек под завалами? Полагаю, она бы их только расстроила».

Пользователь: LORNLOXOR, Финляндия.

6. «Битва за Севастополь», 2015

Рейтинг на IMDb: 7,4 «Сюжет и действия персонажей объясняются так, будто создатели боялись, что, сделай они что-то умнее, зрители ничего не поймут. Главная героиня не привлекательна, ее бэкграунд и причины такой скрытности и угрюмости совершенно не раскрываются. Из-за несимпатичной главной героини фильмом невозможно проникнуться. Снайперские сцены очень слабы, особенно когда героиня делает идеальные выстрелы из вихляющей винтовки — это просто смешно. Сцены смерти выглядят так, будто актеры приехали из провинциальных театров и пытаются изобразить смерть максимально драматично».

Пользователь: JOHN RODDICK, США.