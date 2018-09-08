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Марк Руффало рассказал о съемках новых «Мстителей»
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Марк Руффало рассказал о съемках новых «Мстителей» 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Марк Руффало заявил, что съемки второй части фильма «Мстители: Война бесконечности» являются «живым организмом». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Мы снимаем некоторые вещи, и через несколько дней возвращаемся к ним для того, чтобы показать их по другому", — сказал Руффало.
По его словам, студия постепенно приближается к завершению фильма.
Он также добавил, что досъемки материала для новых «Мстителей» начнутся в конце месяца.
Ранее сообщалось, что американский актер Райан Рейнольдс намекнул на кроссовер «Мстителей» и «Дэдпула».
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