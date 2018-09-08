Марк Руффало рассказал о съемках новых «Мстителей»

Американский актер Марк Руффало заявил, что съемки второй части фильма «Мстители: Война бесконечности» являются «живым организмом». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Мы снимаем некоторые вещи, и через несколько дней возвращаемся к ним для того, чтобы показать их по другому", — сказал Руффало.

По его словам, студия постепенно приближается к завершению фильма.

Он также добавил, что досъемки материала для новых «Мстителей» начнутся в конце месяца.