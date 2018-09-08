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Жюри Венецианского кинофестиваля потребовало освобождения Олега Сенцова
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Жюри Венецианского кинофестиваля потребовало освобождения Олега Сенцова 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Международное жюри 75-го кинофестиваля в Венеции выразило озабоченность состоянием объявившего голодовку Олега Сенцова.
Как передает «Интерфакс», жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о своем беспокойстве из-за голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии.
«Международное жюри 75-го Венецианского кинофестиваля присоединяется к международному обращению киноиндустрии и культурного сообщества за немедленное освобождение Олега, чтобы избежать его смерти», — говорится в сообщении деятелей кино.
Напомним, в 2018 году жюри основного конкурса кинофестиваля возглавляет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, недавно получивший статуэтки «Оскар» за лучший фильм и лучшую режиссуру картины «Форма воды».
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