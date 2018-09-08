Жюри Венецианского кинофестиваля потребовало освобождения Олега Сенцова

Международное жюри 75-го кинофестиваля в Венеции выразило озабоченность состоянием объявившего голодовку Олега Сенцова

Как передает «Интерфакс», жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о своем беспокойстве из-за голодовки украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии.

«Международное жюри 75-го Венецианского кинофестиваля присоединяется к международному обращению киноиндустрии и культурного сообщества за немедленное освобождение Олега, чтобы избежать его смерти», — говорится в сообщении деятелей кино.