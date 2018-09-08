Воля к победе: 6 фильмов про спортивный характер

Идти к цели, несмотря ни на что.

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«Тоня против всех»

Кадр из фильма

Байопик о знаменитой фигуристке 90-х Тоне Хардинг , снятый в жанре черной комедии, называли лучшим фильмом 2017 года. Лучший он или нет, дело вкуса, но точно в числе самых ярких, во многом благодаря актерским работам, в частности, Марго Робби, сыгравшей Тоню, и Эллисон Дженни, получившей «Оскара» за роль ее матери. Тоня прославилась не только своими спортивными достижениями, но и скандальными выходками. И пусть до хорошей девочки Тоне далеко, ее целеустремленность и сила духа завораживают.

«Борг/Макинрой»

Кадр из фильма

2017 г., режиссер Янус Мец, в ролях: Сверрир Гуднасон , Шайа ЛаБаф, Стеллан Скарсгард, Тува Новотны.

Лента о противостоянии двух «князей тенниса»: «ангелочка» Борга и «капризного ребенка» Макинроя в финале Уимблдона в 1980 году. К моменту начала легендарного матча ситуация уже накалилась до предела: швед Борг и американец Макинрой были давними и непримиримыми соперниками, а разница темпераментов лишь подливала масла в огонь. Матч вошел в историю спорта и стал переломным для обоих теннисистов.

«Движение вверх»

Кадр из фильма

От создателей «Легенды №17» — еще один фильм об исторической победе советских спортсменов. На сей раз речь о сборной СССР по баскетболу, которая обыграла считавшихся непобедимыми американцев на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Некоторые факты, конечно, исказили в угоду динамике и зрелищности, но в целом к воссозданию атмосферы отнеслись серьезно: исполнители главных ролей тренировались перед съемками в течение нескольких месяцев, подавляющее большинство баскетболистов в кадре — профессионалы, а художники по костюмам руководствовались архивными фото— и видеоматериалами.

«Никогда не сдавайся 2»

Кадр из фильма

В самом обычном колледже тайно проводятся турниры по боям без правил. На титул сильнейшего претендуют четверо студентов, у каждого из которых свои преимущества, свои слабости и своя мотивация стать победителем. Учить их возьмется звезда микс-файтинга Кейс Уокер. И тренировки будут жесткими.

«Левша»

Кадр из фильма

Успешный боксер Билли Хоуп в короткий срок теряет все: жена погибает, карьера рушится. Единственное, что у него осталось — это дочь, но опеку ему не доверят, «пока отец не покажет себя ответственным родителем». Билли начинает борьбу за дочь. По словам Джейка Джилленхолла, фильм «о том, что помогает нам преуспевать и двигаться вперед, несмотря ни на что. Для меня бокс — метафора жизни и настоящее вдохновение».

«Бунтарка»

Кадр из фильма

Хейли — одаренная гимнастка, но спортивные достижения ее не интересуют. Свое время она посвящает безделью и мелкому хулиганству. Когда в своих выходках Хейли заходит слишком далеко, ее ставят перед выбором: колония или гимнастическая школа. Хейли выбирает последнее; отныне она среди людей, которые ее терпеть не могут, и занимается делом, которое ненавидит.