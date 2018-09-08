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Кит Кэрредин вернется к роли отца Пенни в 12 сезоне «Теории большого взрыва»
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Кит Кэрредин вернется к роли отца Пенни в 12 сезоне «Теории большого взрыва» 

Киноафиша 19 часов назад
Фото: Киноафиша
В 12 сезоне «Теории большого взрыва», который, как недавно выяснилось, неожиданно станет еще и последним, зрителей ждет возвращение почти всех полюбившихся героев. В их числе — отец Пенни и практически лучший друг Леонарда, к роли которого, как официально подтвердили представители канала CBS, в новом сезоне вернется Кит Кэрредин.
Сам актер тоже подтвердил возвращение, сообщив, что «Уайатт вернется, на какой-то момент, да». Заодно Кэрредин прокомментировал атмосферу на съемочной площадке — по его словам, съемки финального сезона, которые идут прямо сейчас, процесс очень эмоциональный. Сериал, по словам Кэрредина, «очень сильно изменил жизни каста, и, тем не менее, они все остались замечательными и очень приятными людьми. А еще здесь ощущается небольшая ностальгия».
Впервые с отцом Пенни зрителей познакомили еще в 4 сезоне, и Кэрредин в «Теории большого взрыва» появлялся еще дважды — в последний раз в 10 сезоне, на «повторной» свадьбе Пенни и Леонарда.
Сейчас Кита Кэрредина можно увидеть в сериале «Государственный секретарь», а 12 сезон «Теории большого взрыва», тем временем, стартует в эфире уже совсем скоро, 24 сентября.
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