Кит Кэрредин вернется к роли отца Пенни в 12 сезоне «Теории большого взрыва»

В 12 сезоне «Теории большого взрыва», который, как недавно выяснилось, неожиданно станет еще и последним, зрителей ждет возвращение почти всех полюбившихся героев. В их числе — отец Пенни и практически лучший друг Леонарда, к роли которого, как официально подтвердили представители канала CBS , в новом сезоне вернется Кит Кэрредин

Сам актер тоже подтвердил возвращение, сообщив, что «Уайатт вернется, на какой-то момент, да». Заодно Кэрредин прокомментировал атмосферу на съемочной площадке — по его словам, съемки финального сезона, которые идут прямо сейчас, процесс очень эмоциональный. Сериал, по словам Кэрредина, «очень сильно изменил жизни каста, и, тем не менее, они все остались замечательными и очень приятными людьми. А еще здесь ощущается небольшая ностальгия».

Впервые с отцом Пенни зрителей познакомили еще в 4 сезоне, и Кэрредин в «Теории большого взрыва» появлялся еще дважды — в последний раз в 10 сезоне, на «повторной» свадьбе Пенни и Леонарда.

Сейчас Кита Кэрредина можно увидеть в сериале «Государственный секретарь», а 12 сезон «Теории большого взрыва», тем временем, стартует в эфире уже совсем скоро, 24 сентября.