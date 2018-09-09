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Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля
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Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля 

Газета.Ru + ещё 33 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передает РИА "Новости".
Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".
Лучшими актером стал Уиллем Дефо за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", а актрисой — Оливия Колман, сыгравшая в фильме "Фаворит".
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Кудряшова стала лучшей актрисой секции "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
Как отмечается, актриса была получила награду за роль в фильме "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
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