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Названы самые продаваемые фильмы года 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны: Последние джедаи"
Сколько бы критики не сыпалось в адрес восьмого эпизода "Звездных войн", "Последние джедаи" стали самой популярной картиной среди всех проданных за последний год. Удалось реализовать более трех миллионов копий ленты.
С небольшим отставанием на втором месте оказался фильм "Черная пантера" с 2,6 миллионами проданных экземпляров экранизации.
Далее следуют "Тор: Рагнарек" — 2,3 миллиона и замечательное мультипликационное кино от студии Pixar "Тайна Коко" — 2,2 миллиона.
Что интересно, по кассовым сборам в мировом прокате восьмой эпизод "Звездных войн" и новый "Тор" оказались практически равны — цифры колеблются около 1,3 млрд долларов.
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