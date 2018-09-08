Названы самые продаваемые фильмы года

Сколько бы критики не сыпалось в адрес восьмого эпизода "Звездных войн", "Последние джедаи" стали самой популярной картиной среди всех проданных за последний год. Удалось реализовать более трех миллионов копий ленты.

С небольшим отставанием на втором месте оказался фильм "Черная пантера" с 2,6 миллионами проданных экземпляров экранизации.

Далее следуют "Тор: Рагнарек" — 2,3 миллиона и замечательное мультипликационное кино от студии Pixar "Тайна Коко" — 2,2 миллиона.

Что интересно, по кассовым сборам в мировом прокате восьмой эпизод "Звездных войн" и новый "Тор" оказались практически равны — цифры колеблются около 1,3 млрд долларов.