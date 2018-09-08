Ева Грин об архитектуре Москвы, блюдах русской кухни и съёмках фильма о женщине-астронавте

— Расскажите, что вас привело в российскую столицу?

— Я приехала на ретроспективную выставку ювелирного дома BVLGARI, открывшуюся в музеях Кремля. Я очень взволнована. Вниманию посетителей будет представлено множество украшений, изготовленных в период с XIX века до 90-х годов XX века, — в частности, коллекция Элизабет Тейлор , большой поклонницей которой я являюсь.

— Вы впервые в Москве? Какое впечатление на вас произвёл этот город?

— Я несколько раз бывала в Москве. Совсем недавно я закончила сниматься в картине под названием «Проксима» (Proxima режиссёра Алис Винокур . — RT). Съёмки проходили в том числе в Звёздном городке, поэтому я жила в Москве.

Мне представилась возможность познать душу этого города, познакомиться с его жителями. Разумеется, мне тут очень понравилось. Меня впечатлила архитектура. Некоторые здания напоминают гигантские слоёные торты — кажется, будто я попала в сказку. Здесь очень душевные, добрые и щедрые люди. Кроме того, я люблю местную кухню. Я обожаю Россию.

— А какие именно блюда русской кухни вам понравились?

— Знаете, мне нравятся традиционные русские блюда, такие как блины, икра, пельмени. Но также мне по душе и узбекская кухня. В Москве есть несколько таких ресторанов. Она довольно экзотическая. А вообще-то я поклонница здорового питания, поэтому мне понравился один московский ресторан — наверное, он скорее для женщин — с полезной едой.

— К вопросу о вашей профессии. Над чем вы работаете в данный момент?

— Недавно я закончила съёмки в фильме Тима Бёртона «Дамбо» и картине «Проксима» — международном проекте, который снимали во Франции, России и Казахстане. Я очень горжусь этим фильмом. Это история о женщине-астронавте, которой предстоит год работать на Международной космической станции, но у неё есть дочь, поэтому она разрывается между любовью к ребёнку, который останется на Земле, и своей страстью — космосом. Это очень актуальная и интересная тема.

— А у вас есть любимая роль?

— Сложно сказать. Вероятно…

— Быть может, девушка Бонда?

— Ой, это было так давно. Скорее, в голову приходит сериал под названием «Страшные сказки» (Penny Dreadful. — RT), которому я посвятила три года своей жизни. Это был очень сильный проект, и особенно хочется отметить прекрасную работу сценариста Джона Логана . Я играла невероятно сложного, мрачного и колоритного персонажа. Такой материал — настоящий подарок для актрисы, и я бы сказала, что получила огромное удовольствие, исполняя эту роль.

— Есть ли что-то общее между вами и вашими героинями?

— Разумеется. Актёры вкладывают себя в каждую роль — ты словно инструмент. Но мне всегда нравилось играть людей, не похожих на меня. Всё-таки я очень скрытный человек, и иногда мне нравится изображать экстравагантных или непредсказуемых персонажей. Это не я, но частичка меня в них есть. Вот так.

— Поделитесь, пожалуйста, с нами своими планами на будущее.

— Пусть боги решают! В ближайшее время я поеду в Новую Зеландию, где будут проходить съёмки нового мини-сериала, однако не могу раскрыть вам его название. Сериал выстраивается вокруг очень интересной темы, которой ранее не уделяли должного внимания. Так что это будет очень увлекательно.