75-ый Венецианский кинофестиваль закроется сегодня поздно вечером

После вручения наград в Большом зале Дворца кино на острове Лидо состоится мировая премьера фильма Ника Хамма "Тачка на миллион", сообщает сайт кинофестиваля.

Картина, оригинальное название которой переводится, как "Гонимый", "Драйвовый", в комедийной форме рассказывает о судьбе знаменитого автоизобретателя Джона Делореане.

В преддверии показа своего фильма Ник Хамм сказал, что для него "честь и ралость быть приглашенным на столь вдохновляющий фестиваль, чтобы поделиться невероятной историей".

Сразу после премьеры в Венеции состоится показ фильма на международном кинофестивале в Торонто, который открылся 6-го сентября.