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На Венецианском кинофестивале китайскому кинорежиссеру Чжан Имоу вручили почетную премию «Glory to the Filmmaker!»
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На Венецианском кинофестивале китайскому кинорежиссеру Чжан Имоу вручили почетную премию «Glory to the Filmmaker!» 

ИА Синьхуа + ещё 1 16 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Венеция, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября известный китайский кинорежиссер Чжан Имоу представил на 75-м Венецианском кинофестивале в Италии свой новый фильм «Тень». Вечером того же дня Чжан Имоу была вручена почетная премия «Glory to the Filmmaker!» 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чэн Тинтин
Венеция, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября известный китайский кинорежиссер Чжан Имоу представил на 75-м Венецианском кинофестивале в Италии свой новый фильм «Тень». Вечером того же дня Чжан Имоу была вручена почетная премия «Glory to the Filmmaker!» 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чэн Тинтин
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