На Венецианском кинофестивале китайскому кинорежиссеру Чжан Имоу вручили почетную премию «Glory to the Filmmaker!»

Венеция, 7 сентября / Синьхуа / — 6 сентября известный китайский кинорежиссер Чжан Имоу представил на 75-м Венецианском кинофестивале в Италии свой новый фильм «Тень». Вечером того же дня Чжан Имоу была вручена почетная премия «Glory to the Filmmaker!» 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чэн Тинтин

Венеция, 7 сентября /Синьхуа/ — 6 сентября известный китайский кинорежиссер Чжан Имоу представил на 75-м Венецианском кинофестивале в Италии свой новый фильм «Тень». Вечером того же дня Чжан Имоу была вручена почетная премия «Glory to the Filmmaker!» 2018 года. Фотографии Синьхуа/Чэн Тинтин