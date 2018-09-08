Лучшие сыщицы: актрисы, сыгравшие в кино талантливых следователей и детективов

Детективный жанр всегда был одним из самых любимых среди зрителей, но почему-то принято считать, что хорошим сыщиком должен быть мужчина. Сегодня мы решили вспомнить лучших следователей, детективов, а иногда и добровольных помощниц полиции, которые ничуть не уступают сильному полу в сыскном деле, раскрывают самые сложные дела и разгадывают головоломки.

«Ищейка»: Александра Кушнир

Фильм «Ищейка» является нашей адаптацией американского сериала Closer, награжденного всевозможными наградами, включая «Золотой глубус».

Главная героиня сериала — волевая, находчивая и обаятельнмя женщина руководит мужским коллективом и раскрывает самые запутанные дела. В жизни Анна — мама троих детей. К работе над вторым сезоном сериала актрисе пришлось приступить буквально через несколько недель после родов. По словам Анны, это был психологически сложный момент. Непонятно, как ребенок будет без мамы, но откладывать было нельзя, зрители очень ждали продолжения.

Ольга играет главу федеральной экспертной службы на протяжении 11-ти лет. За это время у актрисы успел вырасти сын, и, как говорит Ольга, «мы с моей героиней плавно перетекли друг в друга». Первые семь лет звезда даже отпуск не могла себе позволить и работала без выходных. По словам Копосовой, у них с Галиной Николаевной много общего: пунктуальность, любовь к своей работе, принципиальность и честность, только к строгим костюмам Ольга так и не привыкла, актриса любит джинсы, клетчатые рубашки и удобную обувь.

«Каменская»: Анастасия Каменская

Знаменитый сериал был снят по произведениям Александры Малининой (в прошлом тоже следователя). Настю Каменскую зрители полюбили сразу и навсегда. До сих пор ни одна роль подобного плана не затмила образ, созданный Яковлевой. Интересно при этом, что от роли актриса сначала отказывалась, причем дважды: была занята в театре, не хотела ехать на съемки в Минск и т. д. Только благодаря упорству режиссера Елена стала самой любимой сыщицей российского кино.

«Потом мне позвонили в третий раз, и тут я поняла, что это неспроста! Когда трижды тебе в руки сама заплывает рыба, надо ее хватать», — вспоминала актриса в одном из интервью.

«Мама — детектив»: Лариса Лелина

Обаятельная актриса Инга Оболдина великолепно справилась с ролью следователя Лелиной в уютном и позитивном сериале «Мама — детектив». У нее прекрасно развита интуиция, которая никогда не подводит во время расследования престеплений, и, к тому же Лара, является мамой двоих мальчуганов и ждет третьего ребенка.

«Улицы разбитых фонарей»: Анастасия Абдулова

Актриса снялась в одном из первых российских сериалов про миллицейские будни и сыграла настолько органично и убедительно, что почти вся дальнейшая карьера Мельниковой была связана с сериалами про милицию. А в одном из интервью актриса как-то призналась, что роль следователя Абдуловой была написана для мужчины, и лишь потом создатели переписали ее под нее.

«Метод Лавровой»: Екатерина Лаврова

Создатели фильма хотели видеть в главной героине некое сочетание Анжелины Джоли с Шерлоком Холмсом. Умную, красивую женщину, которую считают лучшим следователем отделения, но при этом уязвимую и беззащитную. Светлане вполне удалось создать такой образ.

«Следствие ведут знатоки»: Зинаида Кибрит

Эльза Леждей запомнилась зрителям как «настоящая» женщина из 70−80-х. Она стала символом женщины-милиционера в Советском Союзе, а после выхода фильма многие девушки пошли работать в милицию.

«Женская логика»: Ольга Туманова

В фильме знаменитая актриса попробовала себя в детективном жанре, воплотив образ проницательной, интеллигентной, тактичной и отчасти забавной пенсионерки Ольги Тумановой. Никогда не работая в милиции и не будучи оперативником или следователем, она становится сыщиком-любителем на пенсии и помогает в ресследовании запутанных дел.

Ларисе удалось воплотить образ героини детективов Дарьи Донцовой . Даша Васильева, в прошлом скромная преподавательница французского языка, а ныне — безработная миллионерша, занимается на досуге частным сыском. Ну а как быть, если ее знакомые и родственники то и дело попадают в криминальные истории?

Кстати, Донцова наградила героиню Удовиченко не только своим именем, но и девичьей фамилией, а актер Стас Садальский сыграл в сериале образ бывшего мужа писательницы.

Фото: Persona Stars