На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары

В мероприятии смогли принять участие все желающие. Программа открытого показа началась с демонстрации документального фильма «Губернатор Грот» — о главе Самарской губернии дореволюционного периода, внесшем значительный вклад в ее развитие.

Кроме того, в программе показа был представлен документальный фильм «Самарский оксюморон», который авторы называют ироничным портретом Самары, ее неофициальной «визиткой». Это кино о самарской специфике, мифах и легендах города, ярких эпизодах и курьезных историях из жизни Самары.

Самарцы смогли увидеть и фильм «Если птица поет», посвященный талантливому живописцу Валентину Пурыгину, который жил и работал в областном центре. В завершение показа зрителям был предложен фильм «Выйду ль я на улицу» — о загадочной русской душе, русской песне и России.

Показ был адресован всем жителям Самары, неравнодушным к истории родного края. Вход на мероприятие был свободным.