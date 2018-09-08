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На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары
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На самарской набережной прошел открытый показ документальных фильмов об истории Самары 

Волга Ньюс 11 часов назад
В мероприятии смогли принять участие все желающие. Программа открытого показа началась с демонстрации документального фильма «Губернатор Грот» — о главе Самарской губернии дореволюционного периода, внесшем значительный вклад в ее развитие.
Кроме того, в программе показа был представлен документальный фильм «Самарский оксюморон», который авторы называют ироничным портретом Самары, ее неофициальной «визиткой». Это кино о самарской специфике, мифах и легендах города, ярких эпизодах и курьезных историях из жизни Самары.
Самарцы смогли увидеть и фильм «Если птица поет», посвященный талантливому живописцу Валентину Пурыгину, который жил и работал в областном центре. В завершение показа зрителям был предложен фильм «Выйду ль я на улицу» — о загадочной русской душе, русской песне и России.
Показ был адресован всем жителям Самары, неравнодушным к истории родного края. Вход на мероприятие был свободным.
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