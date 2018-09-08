Полнометражная лента «Мунабия» из Киргизии стала лучшей на фестивале «Киношок» в Анапе

КРАСНОДАР, 8 сентября. / ТАСС /. Картина «Мунабия» режиссера Таалайбека Кулмендеева из Киргизии стала лучшей в конкурсе полнометражных фильмов фестиваля «Киношок», который в субботу завершается в Анапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре фестиваля.

"Главный приз фестиваля, «Золотая Лоза», за лучший полнометражный фильм — фильму «Мунабия» (Киргизия, режиссер Таалайбек Кулмендеев, продюсеры Фархад Бекманбетов, Таалайбек Кулмендеев)", — сказала собеседница.

Также картина получила приз за лучший сценарий (авторы сценария Казат Акматов, Таалайбек Кулмендеев).

"Сугубо авторское кино, которое несомненно войдет в фонд мирового кино. Стоит отметить ярчайший визуальный ряд, передающий любовь создателей к природе Кыргызстана и людям. Сюжет картины пересекается со знаменитой историей Ромео и Джульетты, перенесенной в современный Кыргызстан. Это редкий пример настоящего национального кинематографа", — уточнил программный директор и куратор конкурса полнометражных фильмов Александр Соломонов

О фестивале

Фестиваль «Киношок» проходил в Анапе 2-9 сентября. В программе фестиваля 67 кинолент — среди них дебюты, российские и мировые премьеры художественных и документальных фильмов из 10 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Узбекистана, Украины, а также примкнувших в копродукции Великобритании, Италии и Польши.

В рамках фестиваля проходят 5 конкурсов: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских фильмов. Полнометражный, короткометражный и документальный конкурсы оценивает профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победитель определяется зрительским голосованием. В конкурсе детских фильмов «Киномалышок» картины оценивает детское жюри.