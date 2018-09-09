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В Анапе объявлены победители «Киношока»
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В Анапе объявлены победители «Киношока» 

BFM.RU + ещё 7 15 часов назад
Фото: Кубанские Новости
В Анапе в субботу завершился XXVII кинофестиваль «Киношок». Главный приз — «Золотую лозу» — вручили картине «Мунабия» киргизского режиссера Таалайбека Кулмендеева, отмечает «Интерфакс». Этой же ленте достался приз за лучший сценарий.
Приз за лучшую мужскую роль достался Владимиру Толоконникову (посмертно), сыгравшему в фильме «Дед» российского режиссера Алексея Шемеса. Этой же картине вручили приз за лучшую режиссуру.
Лучшей актрисой стала Нарине Григорян, жюри отметило ее игру в фильме режиссера Анаит Абад «Ева» (Армения — Иран). Приз им. Княжинского за лучшую операторскую работу вручили киргизскому оператору Кабылжану Хамидову, снимавшему фильм «Ночная авария».
В конкурсе документального кино победа присуждена картине «Мастерская» режиссера Сергея Карандашова (Россия).
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