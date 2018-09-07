Мрачная сказка: как приняли российского «Человека, который всех удивил» в Венеции?

Во всех рецензиях главное — чтобы без спойлеров. На «Медузе» тексты перемежаются предупреждениями так, что невольно бросишь читать. Хотя сюжет был известен еще до Венеции. Это история сельского мужика, который, спасаясь от онкологии, решился стать женщиной. Мрачная сказка. На постере у исполнителя главной роли Евгения Цыганова из прически буквально растет птица.

О фильме рассказывает продюсер картины Екатерина Филиппова

Екатерина Филиппова продюсер картины «Это некий локальный миф, услышанный в детстве одной из режиссеров Наташей Меркуловой, которая выросла в Иркутской области. Вся эта история про гуся Джамбу, селезня и утку — это то, что было взято за основу, скажем так. По большому счету главная тема фильма, которую мы исследуем, это борьба человека за жизнь, борьба человека со смертью. Для этого использован достаточно необычный материал. Я бы не назвала это попыткой эпатажа. Здесь речь идет о гораздо более тонких, глубоких и универсальных для понимания любым зрителем вещей, как мне кажется».

Кино снято при финансовой поддержке Минкульта : на эти деньги проект смогли запустить. Дополнительное финансирование искали почти два года. В итоге получилась копродукция Эстонии, Франции и России, где она — мажоритарный участник.

На последнем этапе подключился Александр Роднянский , его компания помогла закончить работу. Премьера прошла 5-го числа числа при почти полном аншлаге, что необычно для дневного показа: программу «Горизонты» часто ставят днем в параллели с мэтрами из основного конкурса. Комментирует кинокритик Марина Латышева

Марина Латышева кинокритик «Для нас очень, чтобы общество наше задумалось о том, принимать ли нечто иное, какие у человека мотивы. Это совершенно блестящая роль актера Цыганова, я считаю. Удивительная трансформация, отличный каст, просто отличный выбор его на эту роль. Я очень надеюсь, что фильму нас в России увидят, он будет в прокате. Для меня это некоторым образом сказка. Есть некое волшебное допущение, и по форме это сказка. Причем сказка мрачная и страшная, волшебная».

Для Натальи Меркуловой Алексея Чупова это дебют на крупном фестивале. Эти двое — супруги, режиссеры и очень успешные сценаристы, совсем недавно выпустившие фильмы про Гоголя, а прямо сейчас работающие над экспериментальным сериалом «Колл-центр» для ТВ3. Еще на прошлой неделе они снимали для него сцены в брошенной после торфяных пожаров подмосковной деревне. В пыли и золе, хохоча и натурально взрывая перед камерой дома, они рассказывали, что уже делали «Человека», когда позвонили продюсеры с канала, так что пришлось срочно разруливать два проекта. Еще говорили про два года без отпуска: вот только теперь в Венецию — и сразу назад.

Кстати, их «Человека, который удивил всех» можно посмотреть уже сейчас в стриминговом сервисе Festival Scope. Цена вопроса — 4 евро. Доступно до 19 сентября.