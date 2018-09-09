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Пом Клементьефф раскрыла важный спойлер «Мстителей 4»
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Пом Клементьефф раскрыла важный спойлер «Мстителей 4» 

Киноафиша 8 часов назад
Фото: Киноафиша
Пом Клементьефф, знакомая зрителям по роли Мантис в «Стражах Галактики 2» и «Мстителях: Война бесконечности», в новом интервью решила рассказать, как ей работалось со звездами Marvel на съемочной площадке — и, похоже, нечаянно раскрыла довольно весомый спойлер о грядущих «Мстителях 4».
Как помнят те, кто смотрел «Войну бесконечности», Мантис в конце фильма погибла от щелчка Таноса — наряду со многими другими героями. Однако Пом Клементьефф в интервью Paper Magazine обмолвилась, что в одной из сцен снималась с Данай Гурира (Окойе в MCU) — а это значит, что Мантис (и, вероятно, многие другие вместе с ней) вернется к жизни в «Мстителях 4».
Самой же интересной оказалась другая оговорка — Пом Клементьефф также добавила, что в сцене с Данай Гурира с ними снималась еще и Бри Ларсон, которая в марте следующего года дебютирует в роли Капитана Марвел. Таким образом, в «Мстителях 4» нас ждет некая очень интригующая сцена с Мантин, Окойе и Кэрол Дэнверс. Что это будет за сцена — узнаем в мае 2019, когда долгожданный супергеройский блокбастер Marvel стартует в кино.
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