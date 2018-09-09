Пом Клементьефф раскрыла важный спойлер «Мстителей 4»

Пом Клементьефф, знакомая зрителям по роли Мантис в «Стражах Галактики 2» и «Мстителях: Война бесконечности», в новом интервью решила рассказать, как ей работалось со звездами Marvel на съемочной площадке — и, похоже, нечаянно раскрыла довольно весомый спойлер о грядущих «Мстителях 4».

Как помнят те, кто смотрел «Войну бесконечности», Мантис в конце фильма погибла от щелчка Таноса — наряду со многими другими героями. Однако Пом Клементьефф в интервью Paper Magazine обмолвилась, что в одной из сцен снималась с Данай Гурира (Окойе в MCU) — а это значит, что Мантис (и, вероятно, многие другие вместе с ней) вернется к жизни в «Мстителях 4».