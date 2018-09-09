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Гильермо дель Торо не видит опасности прекращения существования кинотеатров из-за Netflix
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Гильермо дель Торо не видит опасности прекращения существования кинотеатров из-за Netflix 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Режиссер Гильермо дель Торо, возглавлявший жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, не видит опасности прекращения существования кино из-за развития мультимедийной платформы Netflix, предлагающей фильмы и сериалы в интернете. Об этом обладатель Oscar заявил в субботу на итоговой пресс-конференции смотра в Венеции, передает агентство ANSA.
Ранее международное жюри под его началом присудило главный приз — «Золотого льва Святого Марка» — картине Альфонсо Куарона «Рома» (Roma), которая была произведена Netflix и будет выпущена в прокат только в интернете. «Все споры о победе фильма, сделанного для Netflix, — огромный мыльный пузырь, который дает хороший повод посочинять, но не имеет ничего общего с реальностью. Не думаю, что это конец [кино], но продолжение процесса, начатого сотню лет назад, который идет до сих пор», — приводит слова режиссера агентство.
Дирекция Венецианского фестиваля не стала бойкотировать продукцию Netflix, объяснив это практическими соображениями, и в основном конкурсе было сразу несколько картин производства этой американской платформы. Помимо «Ромы» Netflix представлял, например, новую работу братьев Коэнов «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs). Они получили приз за лучший сценарий.
Вопрос о грядущем вытеснении кинотеатров домашними просмотрами поднимался во время всего фестиваля, и крупные кинодеятели высказались в поддержку Netflix. В их числе оказались не только Куарон и Коэны, но и канадец Дэвид Кроненберг, награжденный «Золотым львом» за вклад в кинематограф. «Я и сам редко хожу в кино, — признался он. — А качество современных телевизоров скоро не будет уступать профессиональной технике».
Netflix — американская компания, которая поставляет главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 производит собственные сериалы высочайшего качества с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. По данным на январь 2018 года, число подписчиков Netflix достигало 130 млн человек, почти половина которых живут в США. Сервис действует в 190 странах мира, включая Россию.
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