Юлия Снигирь приехала с Евгением Цыгановым на Венецианский кинофестиваль

Актриса Юлия Снигирь прилетела в солнечную Италию и посетила Венецианский кинофестиваль, чтобы поддержать возлюбленного Евгения Цыганова , который представлял там фильм со своим участием. Звезда позировала перед фотографами в нежном белом платье и даже позволила сделать несколько снимков со своим избранником.

Фильм Чупова и Меркуловой «Человек, который удивил всех» был показан на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты». В картине роль главного героя досталась Евгению Цыганову, который прибыл в Италию представить фильм, да не один, а вместе со своей возлюбленной Юлией Снигирь.

Меньше недели назад влюбленные пришли как пара на премьеру кинофильма «История одного назначения», а сейчас вместе отметились на Венецианском кинофестивале. К немалому удивлению общественности, избранница Евгения Цыганова и мать его ребенка Юлия Снигирь приехала с ним в Венецию и открыто поддерживала его перед папарацци.

Для выхода в свет Юлия сделала ставку на нежное белое платье от отечественного дизайнера с кружевным подолом и шнуровкой в зоне декольте. Евгений поддержал ее выбор своим пиджаком в тон и светлой обувью.