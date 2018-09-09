Ещё
Юлия Снигирь приехала с Евгением Цыгановым на Венецианский кинофестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Юлия Снигирь приехала с Евгением Цыгановым на Венецианский кинофестиваль 

Eva.ru 7 часов назад
Фото: Eva.ru
Актриса Юлия Снигирь прилетела в солнечную Италию и посетила Венецианский кинофестиваль, чтобы поддержать возлюбленного Евгения Цыганова, который представлял там фильм со своим участием. Звезда позировала перед фотографами в нежном белом платье и даже позволила сделать несколько снимков со своим избранником.
Фильм Чупова и Меркуловой «Человек, который удивил всех» был показан на Венецианском кинофестивале в рамках программы «Горизонты». В картине роль главного героя досталась Евгению Цыганову, который прибыл в Италию представить фильм, да не один, а вместе со своей возлюбленной Юлией Снигирь.
Меньше недели назад влюбленные пришли как пара на премьеру кинофильма «История одного назначения», а сейчас вместе отметились на Венецианском кинофестивале. К немалому удивлению общественности, избранница Евгения Цыганова и мать его ребенка Юлия Снигирь приехала с ним в Венецию и открыто поддерживала его перед папарацци.
Для выхода в свет Юлия сделала ставку на нежное белое платье от отечественного дизайнера с кружевным подолом и шнуровкой в зоне декольте. Евгений поддержал ее выбор своим пиджаком в тон и светлой обувью.
Eva.ru: последние новости
Кристина Орбакайте и Анна Семенович появятся в четвертой части фильма «Гардемарины» Сын Дмитрия Харатьяна вырос его полной копией Венецианский кинофестиваль: знаменитости на премьере фильма «Звезда родилась»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Басков и Киркоров ошеломили даже поклонников80
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности2
Что происходит на съемках фильмов на самом деле2
Алексей Лютиков: что стало со звездой КВН4
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями3
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение