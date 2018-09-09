«Пигалица» с характером. С кем звезда «Девчат» Надежда Румянцева дралась в реальной жизни

Любимая миллионами зрителей народная артистка появилась на свет 9 сентября 1930 года в простой крестьянской семье, так что зрители, восхищавшиеся обаятельной и принципиальной Тосей Кислицыной в «Девчатах» и считавшие Надежду Румянцеву такой же «деревенской простушкой», как и ее знаменитая героиня, были в чем-то правы. Но только частично. Простушкой актриса никогда не была. Была прекрасно образована, невероятно эрудированна, блистала на дипломатических приемах, бегло говорила на французском и английском. В день рождения звезды советского кино Teleprogramma.pro вспоминает удивительные повороты ее жизни. Маленькая, но упрямая Окончив в 1947 году школу, Надежда Румянцева совершенно не грезила о сцене. Она просто хотела поступить в институт — и выбирала вуз, в котором бы не было на вступительных экзаменах точных наук. В итоге невысокую худенькую девушку с двумя маленькими косичками занесло в ГИТИС, где ей посоветовали сходить на прослушивание в студию при Центральном детском театре. Там Румянцеву взяли, а вскоре предложили роль в одном из спектаклей, потом девушка вновь отправилась в ГИТИС — вначале вольнонаемной слушательницей, а потом полноправной студенткой.

Кадр из фильма «Навстречу жизни»

Для съемок в своем первом фильме, «Навстречу жизни», вышедшем в 1952 году, где она играла ученицу токаря, 22-летняя Надя месяц отучилась в ремесленном училище. Рассказывали, что уже тогда все столкнулись с боевым характером маленькой актрисы: когда ее особенно достали насмешки «однокашников», считавших, что она обычная ученица, осваивавшая токарный станок, она бросилась на обидчиков, взрослых высоких парней и мужиков, с кулачками. Фильм чуть не стоил Румянцевой отчисления из института: в ГИТИСе студентам негласно запрещалось сниматься. Она играла себя После «Навстречу жизни» Надежда уже твердо понимала, что ее жизнь будет связана с кино. Она перевелась во ВГИК, снялась в нескольких фильмах, самым известным из которых стал «Неподдающиеся». Картина имела неожиданный успех, вышла на 10-е место в прокате, и через два года режиссер Юрий Чулюкин позвал Румянцеву в свой фильм «Девчата».

Кадр из фильма «Девчата». Источник: Globallookpress.com Картина, вышедшая в 1961 году, сделала Надежду Румянцеву настоящей звездой. Актрисе был уже 31 год — но все зрители думали, что ей, как и Тосе, 18. Маленькая, смешная, принципиальная «пигалица» Тося Кислицына покорила сердца миллионов, также как и Людмила из следующего фильма — «Королева бензоколонки». «В кино она играла себя», — скажет потом второй муж Румянцевой, дипломат Вилли Хштоян. Главный качеством супруги он называл стремление приносить людям радость и делать добро —это чувствовали все.

Картина была отмечена множеством призов, в том числе международных. Румянцеву приглашали сниматься в Голливуд — но об этом она узнала лишь позже, чиновники просто отвечали, что актриса слишком занята. А потом звезда «Девчат» неожиданно пропала с экранов.

Кадр из фильма «Королева бензоколонки» Жена дипломата Выходя замуж за Вилли Хштояна, актриса понимала, что в какой-то момент может оказаться перед выбором: семья или работа. Дня нее это был второй брак, первый, с однокурсником Владимиром Шуруповым, закончился, когда того позвали на работу в свердловский театр, а Румянцева ехать за молодым мужем отказалась. С Хштояном она познакомилась в 1966 году, они встречались три года — в перерывах между его заграничными командировками и ее киноэкспедициями. Расписались они в 1969 году. А вскоре Надежда Румянцева огорошила режиссеров, сообщив, что в ближайшее время сниматься не будет, так как уезжает с мужем в Египет.

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Пятерка по щам: как снимался фильм «Девчата»Танцы в клубе и поцелуи на «Камчатке», заботливый Ксан Ксаныч, и «femme fatale» в ватнике, миллион блюд из картошки и батон с вареньем к чаю…Она еще не раз проявляла свой боевой характер в новой жизни. В первый раз такая возможность появилась у нее уже в первые месяцы, когда из-за разразившегося в Египте вооруженного конфликта семьи дипработников вернули в СССР. Тогда Румянцева обошла множество кабинетов чиновников, добиваясь разрешения вернуться к мужу. И добилась. Потом за ней последовали и другие жены.

Румянцева прекрасно готовила, ради мужа освоила блюда армянской кухни. Звезда кино делала все, чтобы про ее супруга никогда не говорили, что он — «муж Надежды Румянцевой», с гордостью говорила, что все наоборот — это она «жена Хштояна». Некоторые считали, что она скучает без съемок и страдает в «добровольной ссылке», но Вилли Вартанович рассказывал потом, что это были лишь домыслы. «К этому времени она устала от кино, насытилась им», — объяснял он.

На родину супруги вернулись в середине 70-х — Надежду Васильевну продолжали периодически звать на съемки в кино, она иногда снималась, но из обоймы звезд первой величины выпала. Зато стала звездой на телевидении, вела знаменитый «Будильник», озвучивала мультфильмы и фильмы, потом настал черед сериалов. Свой голос актриса, в частности, «подарила» знаменитой рабыне Изауре. При этом Надежда Румянцева оставалась верной своим принципам, отказываясь не только от съемок — даже от озвучки многочисленных «чернушных» сериалов, заполонивших телевидение в конце 80-х. Румянцева мечтала, что когда-нибудь, как и планировалось, будет снято продолжение «Девчат», этого хотел и Чулюкин, но его неожиданная смерть поставила окончательный крест на этих планах.

Кадр из фильма «Проданный смех», 1981 г. Роковой удар После распада Союза Вилли Вартанович ушел с дипломатической службы, Надежда Васильевна занималась семьей. Детей у них не было, но оставшуюся с отцом дочь Хштояна от первого брака Карину актриса всегда воспринимала как родную, потом с удовольствием занималась воспитанием внука. Вилли Вартанович подался в бизнес. В 1996 году в квартиру супругов ворвались вооруженные бандиты — говорили, что их подослал бывший партнер Хштояна. Экс-дипломат, хоть и был уже не молод, но не спасовал, вспомнил, как в юности занимался боксом. В экстремальной ситуации смогла дать отпор и Румянцева, когда-то занимавшаяся ушу. Маленькая, хрупкая 66-летняя женщина кинулась в драку со здоровенными мужиками. Все могло бы закончиться печально, но супругов спасли соседи, услышавшие шум и вызвавшие милицию, но один из нападавших сильно ударил актрису по голове.

Кадр из фильма «Нечаянная радость», 2005 г., одна из последних ролей Румянцевой

Знакомые говорили, что после нападения Надежда Румянцева стала жаловаться на головные боли, падать в обмороки. А в 2000-х у актрисы обнаружили опухоль мозга. Некоторые считали, что ее могло спровоцировать то нападение и полученная травма. Как рассказывал супруг Надежды Васильевны, о своем диагнозе она узнала за полтора года до смерти, приняла его спокойно, продолжала жить, занималась любимым хобби — цветоводством. В 2008 году Румянцева попала в больницу с воспалением легких. Из нее звезда «Девчат» уже не вышла, она умерла 8 апреля того же года, в 77 лет. Уходя из жизни, актриса больше всего переживала за мужа, похудевшего от переживаний на 17 килограммов.