100 лет назад родился Борис Заходер 

9 сентября 1918 года родился советский и российский поэт, переводчик и сценарист Борис Заходер. Российскому читателю он прежде всего известен переводами детских книг. В его изложении многие познакомились с рассказами английских прозаиков, в числе которых «Винни-Пух и все-все-все», «Мэри Поппинс», «Питер Пэн» и «Алиса в стране чудес». В общей сложности по сценариям Заходера было поставлено 16 произведений, в основном мультипликационных фильмов. Самые знаменитые из них — мультфильмы о Винни-Пухе, режиссером-постановщиком которых был Фёдор Хитрук.