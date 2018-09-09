В сети появился отрывок из «Завода» Юрия Быкова

На кинофестивале в канадском Торонто показали новый фильм российского режиссера Юрия Быкова «Завод», которая рассказывает о бунте рабочих закрывающегося предприятия. В сети появился фрагмент картины.

«Это было вполне ожидаемо, чтобы говорить об альтернативе — она должна была быть очевидна уже сейчас, но поскольку ее нет, мне кажется, это разумный ход событий. А то, что многим это не нравится и они хотят перемен — это тоже очевидно, но мы живем с тем, что имеем», — говорил режиссер.