Ещё
В сети появился отрывок из «Завода» Юрия Быкова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

В сети появился отрывок из «Завода» Юрия Быкова 

News.ru 15 часов назад
На кинофестивале в канадском Торонто показали новый фильм российского режиссера Юрия Быкова «Завод», которая рассказывает о бунте рабочих закрывающегося предприятия. В сети появился фрагмент картины.
В «Заводе» играют актеры Андрей Смоляков, Владислав Абашин и Иван Янковский. Дата проката пока не называется. Американский портал Variety опубликовал короткий фрагмент нового фильма. Как писал News.ru, в декабре прошлого года режиссёр Юрий Быков заявил, что, по его мнению, выдвижение Владимира Путина на пост главы нашей страны было очевидно, так как альтернативы на данный момент нет.
«Это было вполне ожидаемо, чтобы говорить об альтернативе — она должна была быть очевидна уже сейчас, но поскольку ее нет, мне кажется, это разумный ход событий. А то, что многим это не нравится и они хотят перемен — это тоже очевидно, но мы живем с тем, что имеем», — говорил режиссер.
News.ru: последние новости
«Игра Престолов» получила семь статуэток «Эмми» Фильм «Рома» стал победителем Венецианского кинофестиваля Режиссёр подготовил свержение Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»16
Тест: насколько хорошо вы помните роли Румянцевой?1
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Самые интересные российские сериалы осени
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение