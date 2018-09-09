В сети появился отрывок из «Завода» Юрия Быкова 

На кинофестивале в канадском Торонто показали новый фильм российского режиссера Юрия Быкова «Завод», которая рассказывает о бунте рабочих закрывающегося предприятия. В сети появился фрагмент картины.
В «Заводе» играют актеры Андрей Смоляков, Владислав Абашин и Иван Янковский. Дата проката пока не называется. Американский портал Variety опубликовал короткий фрагмент нового фильма. Как писал News.ru, в декабре прошлого года режиссёр Юрий Быков заявил, что, по его мнению, выдвижение Владимира Путина на пост главы нашей страны было очевидно, так как альтернативы на данный момент нет.
«Это было вполне ожидаемо, чтобы говорить об альтернативе — она должна была быть очевидна уже сейчас, но поскольку ее нет, мне кажется, это разумный ход событий. А то, что многим это не нравится и они хотят перемен — это тоже очевидно, но мы живем с тем, что имеем», — говорил режиссер.