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Во Владикавказе сняли фильм, посвящённый Коста Хетагурову
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Во Владикавказе сняли фильм, посвящённый Коста Хетагурову 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фильм «Всегда живой… Коста», посвящённый основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову, впервые показали широкой публике в День российского кино.
«Интересный драматургический ход мне подсказала история, изложенная в последнем сборнике стихов современного осетинского поэта Чермена Дудаева «Синяя тетрадь Мидаграбина», — говорит автор сценария Мадина Тезиева. — Чермен рассказывает о том, как его прадеду Гавриилу Бигулаеву Коста подарил тетрадь своих стихов». В результате современный поэт стал для зрителя проводником в мир Коста. Он ведёт внутренний диалог с собой, встречается с людьми, увлечёнными творчеством писателя. В созвездии «Дракон» есть звезда «Коста», о ней рассказывают и даже показывают через призму телескопа.
Коста Хетагуров — это ещё и художник, первый ученик из Осетии в знаменитой Репинке. «Когда я начинал учиться в Санкт-Петербургской академии художеств, я был поражён, как хорошо там помнят творчество нашего великого земляка», — говорит реставратор работ Коста Руслан Пораев, тоже снявшийся в фильме.
«Это мой первый опыт в документальном жанре, — говорит режиссёр Георгий Кочиты, который до этого работал в театре и игровом кино. — Есть желание работать и над другими фильмами, посвящёнными выдающимся людям Осетии». Фильм будет демонстрироваться на национальном телевидении и в учебных заведениях республики, а в начале октября примет участие в российском фестивале документального кино, который пройдёт во Владикавказе. Любители этого жанра надеются, что фестиваль даст толчок к возрождению былой славы осетинского кинематографа.
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