Ещё
Эксперт: новые фильмы о Великой Отечественной войне искажают реальность
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Эксперт: новые фильмы о Великой Отечественной войне искажают реальность 

Sputnik Азербайджан 15 часов назад
Фото: Sputnik Азербайджан
Петрович\: современные фильмы искажают историю Великой Отечественной войныЧем больше лет проходит с момента окончания Великой Отечественной войны, тем больше произведений кинематографа, освещающих это событие, появляется на экранах телевизоров. В частности, из этих фильмов современная молодежь узнает историю прошлого своих прадедов, поэтому особенно важно, чтобы их сюжеты были достоверными.
Однако сегодняшние фильмы вызывают немало сомнений относительно правдивости описанных там событий. Об этом в эфире Sputnik Молдова высказался председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
"Сегодня есть много художественных фильмов о Великой Отечественной войне. И очень часто кинематографисты, даже именитые, гонятся за красивой картинкой, которая привлечет людей в кинотеатры. Раньше, в советское время, в любом фильме о Великой Отечественной войне в титрах была указана должность военного консультанта. Это несмотря на то, что фильмы снимали сами участники тех событий, ветераны ВОВ, которым по большому счету консультанты не были нужны, потому что они сами там принимали участие. Но они все равно брали профессиональных военных, свидетелей тех событий, которые консультировали фильм", — рассказал Алексей Петрович.
Собеседник отметил — из-за того, что при создании современных фильмов кинематографисты не прибегают к услугам консультантов, в кинокартинах присутствует много ошибок.
"Сейчас вы не найдете таких консультантов. Получается, современные внуки и правнуки ветеранов настолько «преисполнены информацией», что могут снимать фильмы без профессиональных военных, историков, которые рассказали бы им, что, если фильм снимается о 1941-1942 годе, то там не может быть погон. Что боевые ордена имеют определенный ранжир и располагаются не абы где на гимнастерке. Ляпы невероятные", — подчеркивает историк.
По словам собеседника, важно, чтобы произведения современного кинематографа передавали, в первую очередь, весь трагизм и героизм войны, а не просто красивую картинку.
"Необходимо снимать о том, как люди преодолевали себя, страх во время бомбежек, как терпели голод и холод, теряли друг друга в водовороте событий. Мы потеряли 27 миллионов человеческих жизней. Необходимо рассказывать о трагизме и героизме", — резюмировал Петрович.
Sputnik Азербайджан: последние новости
Азербайджанский актер оказался сыном Брюса Ли Салаев: частное кино вправе снимать то, о чем хотят Актер рассказал, стоит ли посещать спектакли, получившие негативные отзывы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»16
Тест: насколько хорошо вы помните роли Румянцевой?1
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Самые интересные российские сериалы осени
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение