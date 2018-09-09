Король комедии: 5 фильмов с Адамом Сэндлером

Комик, шоумен, сценарист и продюсер, зрителям Адам Сэндлер известен прежде всего как звезда комедий для всей семьи. Как никто, он умеет создать образ простодушного, незадачливого, но доброго парня, у которого, несмотря на неприятности, все сложится благополучно. И пусть эти ленты не получают престижных наград, они пользуются огромной любовью зрителей — ведь благодаря им так легко поверить, что все будет хорошо. Поздравляем Адама Сэндлера с 52-летием и смотрим подборку от онлайн-кинотеатра Okko.

«Большой папа»

32-летний Санни ведет беспечную и беззаботную жизнь. Однажды друг, уезжая в командировку, просит присмотреть за его сыном. Няня вроде Санни — мечта любого ребенка: не слишком-то жалуя обязательства и запреты, он разрешает мальчику делать все, что хочется (примерно как себе). Но со временем к нему приходит понимание: стать ребенку приятелем — недостаточно. Рядом с маленьким человеком должен быть взрослый.

«Все или ничего»

Бывшая звезда американского футбола Пол Кру выходит на пенсию и из-за своей безответственности попадает в тюрьму. Вскоре надзиратель ставит ему условие: Пол должен собрать и натренировать команду заключенных, которые сразятся с охранниками. И вот еще что: Полу обещаны кое-какие выгоды, если заключенные проиграют.

«Клик: С пультом по жизни»

Как было бы здорово получить пульт управления собственной жизнью. Майклу Ньюману выпадает эта уникальная возможность. Не хочешь проживать какой-то момент? Убавь или выключи звук, перемотай вперед, поставь на паузу и «смотри» только то, что хочется. Разве не замечательно? Как выясняется — не совсем.

«Притворись моей женой»

Чтобы охмурять девушек, Дэнни притворяется женатым человеком: так и обязательств на себя можно не брать, и несложно разжалобить сердобольных красавиц печальной повестью о несчастливом браке. Но однажды супруга Дэнни все-таки понадобилась: у него завязались серьезные отношения, и девушка хочет познакомиться с «бывшей». Ее роль выпадает невзрачной коллеге Дэнни Кэтрин ( Дженнифер Энистон ), матери двоих детей, которую он срочно превращает в сексапильную красавицу и вместе с детьми везет на Гавайи.

«50 первых поцелуев»

Одна из самых милых романтичных комедий 2000-х. Люси ( Дрю Бэрримор ) страдает потерей памяти. Для нее существует лишь сегодняшний день: проснувшись, она проживает его как впервые. У Генри (Адам Сэндлер) есть всего несколько часов, чтобы завоевать сердце Люси. Но даже если удастся, этого недостаточно, ведь на следующее же утро Люси его забудет.

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