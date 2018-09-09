Роберт Паттинсон признался в нелюбви к Эдварду Каллену

Несмотря на то, что «Сумерки» сделали Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) объектом обожания миллионов девушек по всему миру и заметно продвинули вперед его карьеру, актер слегка сожалеет о своем решении сыграть Эдварда Каллена.

В интервью Роберт заявил, что роль далась ему тяжело из-за того, каким слащавым казался его персонаж в сценарии.

«Когда вы читаете книгу, Эдвард Каллен так прекрасен, что вам хочется расплакаться от умиления. Это такой смешной персонаж, который хорош всегда и везде. Я думаю, многим актерам приходилось играть подобных героев, но мне это далось непросто»

Многие поклонники книг после выхода первого фильма говорили, что Роберт играет Каллена совершенно не так, как написано в книге. Вместо обаятельного вампира у него получился депрессивный парень со взглядом настоящего маньяка, ненавидящий себя и свою жизнь. В оправдание этому Паттинсон добавил:

«Он же 108-летний девственник, так что, судя по всему, у него какие-то проблемы. Это я и стремился показать»