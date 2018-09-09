Съемки на веб-камеру и GoPro: на чем экономят кинорежиссеры

Веб-камера, GoPro и мобильный телефон — сейчас кинорежиссеры не брезгуют никакими техническими средствами. На днях на экраны вышел фильм «Днюха!» режиссера Романа Каримова . Картина, снятая частично на телефон и гоу про — это такие маленькие камеры, — обошлась создателям в 30 миллионов рублей. На съемки блокбастеров, конечно, тратят в десятки раз больше. Что в съемочном процессе самое затратное, а на чем можно сэкономить — выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Екатерина Рогальская.

Взрывы, аварии и стихийные бедствия — обходятся создателям фильмов недешево. В блокбастерах именно они «съедают» огромную часть бюджета. Картина «Экипаж» режиссера Николая Лебедева стоила 650 миллионов рублей. Экономить на реквизите было бы смешно. Иначе режиссеру не удалось бы достигнуть нужной зрелищности. В прокате фильм собрал больше миллиарда рублей.

«Когда я снимал «Экипаж», нам пришлось построить на аэродроме отдельный аэропорт, а потом его сжечь, привезти настоящие самолеты, которые были закуплены для этого. Конечно же, это списанные самолеты, на них нельзя летать, они пошли бы в лом. Нам их продали, и мы их сжигали, взрывали — это есть на экране. Конечно, это стоит дороже, чем просто общение двух людей в комнате. На такие вещи и уходит бюджет», — рассказал режиссер Николай Лебедев.

По сравнению с «Экипажем», фильм Федора Бондарчука «Притяжение» стоил почти в два раза меньше — 380 миллионов рублей. И при этом в фильме показали инопланетный корабль, который при падении разрушил целый район Москвы — Чертаново. Спецэффекты снимали на так называемой «зеленке». Это, конечно, затратно, но все же дешевле, если бы пришлось снимать все «на натуре» и воссоздавать дома в реальности.

Но и графика зачастую обходится недешево. Историческая картина «Викинг» режиссера Андрея Кравчука стоила больше миллиарда рублей.

«Говорят, что у нас бюджет большой, но с точки зрения голливудского кино, это вообще копейки. Это просто смешно — 25 миллионов долларов. Каждый раз приходилось решать очень сложные задачи, связанные с технологией производства. Например, компьютерная графика — нужно было создать животное, которое бегает. Не так много примеров, да их и нет, чтобы был натуралистичный зверь», — поделился режиссер Андрей Кравчук.

Низкобюджетное кино — тоже не значит плохое. Иногда режиссерам удается уложиться в несколько миллионов рублей. Главное знать — на чем можно экономить, а на чем нельзя. В среднем профессиональные, но не очень известные актеры получают тысячу долларов за один съемочный день. Но здесь можно сэкономить. Режиссер Роман Каримов для съемок своих фильмов устраивает народный кастинг. Актрису на главную роль в картине «Неадекватные люди» он увидел на улице. А кроме этого, режиссер сам был сценаристом, и даже композитором фильма. Это тоже сократило расходы.

«Неадекватные люди», например, стоили три миллиона рублей, то есть если мы рассматриваем низкий бюджет, можно обратиться к этому случаю, и в таких случаях всегда нужно использовать бюджет на технику. А на всем остальном экономится. Бюджет очень часто состоит из зарплат. Когда люди для реализации творческого видения готовы пожертвовать зарплатами, тогда и выходит малобюджетное кино», — отметил режиссер Роман Каримов.

Большая часть фильма «Днюха!» снята на веб-камеру и GoPro. Но продюсировал фильм взялся Тимур Бекмамбетов , картина окупилась за несколько дней проката. А иногда режиссеры тратят на фильм немного, а зарабатывают в разы больше. Так было с фильмом «Хардкор» режиссера Ильи Найшуллера . Съемки на веб-камеру, минимум декораций — на фильм потратили 130 миллионов рублей. Зато задумка оригинальная: все выглядит, как компьютерная игра. И зрители это оценили, картина заработала в прокате почти миллиард рублей.

Очень часто в малобюджетных картинах снимаются известные актеры. Ради хорошей истории они даже готовы работать бесплатно. Как Алексей Серебряков в фильме молодого режиссера Александра Ханта . Картина «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» стоила всего 25 миллионов рублей.

«25 миллионов в кино — это ерунда. Мы кино снимаем экономно, мы как раз пытаемся сэкономить на съемочном периоде, на количестве смен, на постпродакшне. Вот у тебя задача, что твой герой видит, как у тебя взрывается дом, например, и это драматургически оправдано, но тебе говорят: «Дом мы не взорвем». И ты думаешь: «Ладно, я покажу с другой стороны, как он видит это и его взрывная волна и дым обволакивает». Но тебе говорят: «У нас и на пиротехников денег нет». И когда ты начинаешь что-то изобретать, то понимаешь, что от твоего замысла ничего и не осталось», — сказал режиссер Александр Хант.

Сохранить замысел — главная задача режиссера. И деньги, конечно, тут играют большую роль, но не решающую. Зрители идут в кинотеатры за хорошей историей и за яркими эмоциями. Этого можно добиться ничего не круша и не взрывая, и все равно успех картины будет обеспечен.

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