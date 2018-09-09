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10 самых красивых актрис российских сериалов
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10 самых красивых актрис российских сериалов 

Карельские вести 9 часов назад
Фото: Карельские вести
Эти девчонки могут дать фору любой голливудской красавице. Глядя на них, мы убеждаемся вновь и вновь: российские красавицы — самые привлекательные. Мы вспомнили 10 актрис отечественных сериалов, которые завоевали сердца всех телезрителей.
Наталья Рудова
Рудова — не только обладательница природной красоты, но и отменного чувства юмора. Актриса часто делится в Сети кадрами из жизни и забавными видео с друзьями. Неудивительно, что девушку часто приглашают в сериалы и полнометражные фильмы, ведь она уже давно завоевала титул одной из самых красивых российских актрис. Настасья Самбурская
Самбурская — одна из самых ярких актрис российского Т. В. Она не боится показаться смешной или странной, а поэтому на ее страницах в социальных сетях множество юмористических видео и смешных фотографий. Кстати, Настасья еще и уверенная в себе девушка, поэтому в подруги себе берет таких же красивых и талантливых. Например, Наташу Рудову. Кристина Асмус
Миловидная, очаровательная Кристина обладает ангельской внешностью, за что и получила звание одной из самых сексуальных актрис российского телевидения и сердце комика Гарика Харламова. Агния Дитковските
Имя Агния греческого происхождения и означает «огненная». Кажется, именно это имя лучше всего отражает сущность актрисы: притягательная внешность и чарующий взгляд могут буквально сжечь любого смельчака, кто отважится любоваться этой красоткой. Анна Чиповская
У Чиповской очень благородные черты лица, а сама актриса считается одной из самых востребованных и талантливых актрис современности. К слову, у актрисы российского кино и сериалов так же прекрасное чувство стиля: на любой ковровой дорожке Анна имеет оглушительных успех и восторженные отзывы всех стилистов страны. Евгения Хиривская
До своей карьеры в кино и сериалах Евгения долго работала моделью. Кстати, кажется, она очень похожа на мировую знаменитость — нашу любимую Джей Ло! Возможно, именно схожесть с Лопес помогла Евгении добиться успеха в качестве модели. Но амбиции девушки взяли верх, и теперь Хиривская является одной из самых перспективных актрис отечественного телевидения. Дарья Сагалова
Молодая, талантливая, успешная — все это можно сказать именно про Дарью Сагалову. Общероссийскую известность Сагаловой принесла роль в сериале «Счастливы вместе», где актриса сыграла не слишком умную, но красивую Свету Букину, дочь главных героев сериала. Именно эта работа, по словам популярной актрисы российских сериалов, стала ее счастливым билетом в большое кино. Елена Корикова
Нежная и романтичная — именно такой предстала актриса Елена Корикова для своих телезрителей. Кажется, время не подвластно над красавицей, ведь из года в год Корикова остается одной из самых красивых актрис российского телевидения. Юлия Снигирь
Юлия Снигирь недавно в первый раз стала мамой, но для российских мужчин она осталась самой желанной женщиной России! Цыганов, подвинься, тут армия поклонников! Возможно, благодаря скандальному роману с Евгением Цыгановым, от которого актриса родила первенца, сейчас Снигирь на пике своей популярности в России. Екатерина Климова
Климова — мама уже четверых детей, но все так же прекрасна и молода. Конечно, оставаться в форме многодетной маме помогает именно постоянная забота о детях, но еще и постоянные съемки. Актриса пользуется большой популярностью у режиссеров благодаря своим красоте и таланту.
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