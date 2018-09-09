Анна Банщикова продемонстрировала роскошную фигуру у бассейна 

По будням на Первом канале показывают третью часть популярного детективного сериала «Ищейка». Главную героиню в нем исполняет актриса и многодетная мать Анна Банщикова. В то период, когда на экраны вышли первые серии фильма, Анна только-только родила третьего ребенка, кормила грудью и была, мягко говоря, не в лучшей форме. В процессе съемок, Анна активно занималась йогой, старалась поддерживать диету и вот результат.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1862521576790840156_870538652"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме
Банщикова Анна БорисовнаАнна Банщикова — российская актриса театра и кино, вдохновившая Максима Леонидова на его главный хит и разбившая музыканту сердце. Актриса поделилась с поклонниками фотографией в купальнике. «Нужно жить сегодня, никуда не спешить и наслаждаться моментом…», — подписала свой пост Банщикова. Подписчики сразу ответили. «Как это точно сказано! Я с вами», «Прекрасная!», «Классный сериал, Аня вы там супер. Я только из-за вас смотрю. Отличная игра», «Вы очень красивая и женственная Анна!», «Хорошего вам отдыха», «Вы такая талантливая, люблю ваши фильмы», — написали они.