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Анна Банщикова продемонстрировала роскошную фигуру у бассейна
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Анна Банщикова продемонстрировала роскошную фигуру у бассейна 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
По будням на Первом канале показывают третью часть популярного детективного сериала «Ищейка». Главную героиню в нем исполняет актриса и многодетная мать Анна Банщикова. В то период, когда на экраны вышли первые серии фильма, Анна только-только родила третьего ребенка, кормила грудью и была, мягко говоря, не в лучшей форме. В процессе съемок, Анна активно занималась йогой, старалась поддерживать диету и вот результат.
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больше по теме
Банщикова Анна БорисовнаАнна Банщикова — российская актриса театра и кино, вдохновившая Максима Леонидова на его главный хит и разбившая музыканту сердце. Актриса поделилась с поклонниками фотографией в купальнике. «Нужно жить сегодня, никуда не спешить и наслаждаться моментом…», — подписала свой пост Банщикова. Подписчики сразу ответили. «Как это точно сказано! Я с вами», «Прекрасная!», «Классный сериал, Аня вы там супер. Я только из-за вас смотрю. Отличная игра», «Вы очень красивая и женственная Анна!», «Хорошего вам отдыха», «Вы такая талантливая, люблю ваши фильмы», — написали они.
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