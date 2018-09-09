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Во Владивостоке в преддверии «Меридианов Тихого» стартовала серия лекций
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Во Владивостоке в преддверии «Меридианов Тихого» стартовала серия лекций 

Prim.News 9 часов назад
Фото: Prim.News
Вход свободный.
Серия лекций стартовала в преддверии XVI международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во владивостокской библиотеке «Бук».
Первая лекция была посвящена документальному кино. Ее провел куратор программ кинофестиваля «Меридианы Тихого» Андрей Василенко. «Документальное кино, на данный момент, — один из самых динамически развивающихся жанров. Доступное производство и развитие технологий позволило режиссерам достигнуть высокой степени погружения в тот материал, с которым они работают — будь то портреты неожиданных героев или освещение значимых событий социальной или политической жизни», — отмечают организаторы фестиваля.
Василенко рассказал о самых ярких тенденциях жанра на примере тех фильмов, которые вошли в программу «Меридианов Тихого». По словам киноведа, популярность документального кино растет на фоне ухода нарративности из кино в целом. Это также связано с тем, что в последнее время у зрителя притупляется восприятие художественного произведения в классическом стиле: он уже не может сконцентрироваться на той или иной истории на протяжении полутора-двух часов, что идет игровой фильм.
Андрей Василенко. Пресс-служба кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Технический прогресс позволил снимать документальное кино непрофессионалам: сегодня они составляют мощную конкуренцию признанным мастерам, освещая актуальные вопросы. Авторы-документалисты стремятся показать в своих работах конкретного человека, при этом стараясь не уходить в собственные размышления и не давать оценки.
Среди документальных фильмов, которые Андрей Василенко рекомендовал к просмотру, оказались «В мире безмолвия» (режиссеры Жак-Ив Кусто и Луи Маль), «Фаренгейт 9/11» (Майкл Мур), «Море в огне» (Джанфранко Рози), «Священная римская кольцевая» (Джанфранко Рози).
На кинофестивале «Меридианы Тихого» будет представлено сразу несколько программ документального кино: «Образы современности», «Май 68-ого», «Она». Фестиваль стартует 21 сентября.
Также в рамках образовательной программы кинофестиваля «Меридианы Тихого» в библиотеке «Бук» пройдут следующие лекции:
— 18 сентября, 19:00 — «Менеджмент культурных проектов. От идеи до реализации» (Екатерина Титаренко, координатор кинопрограмм); — 20 сентября, 19:00 — «Традиционное и экспериментальное кино как полноценная картина мира» (Андрей Василенко, куратор программ кинофестиваля).
Вход на все лекции свободный.
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